Сърбия ще проведе референдум за членство в ЕС
Това заяви Ана Димитриевич, учител и представител на спечелилата парламентарните избори на 25 октомври формация „Студентска листа“
Гражданите на Сърбия ще могат да се произнесат на референдум дали страната да се присъедини към Европейския съюз, след като изпълни необходимите условия за членство. Това заяви Ана Димитриевич, учител и представител на спечелилата парламентарните избори на 25 октомври формация „Студентска листа“, пред сръбската редакция на телевизия Ен1.
По думите ѝ до този момент вероятно ще мине значително време, тъй като състоянието на европейските ценности в Сърбия остава незадоволително. Димитриевич смята, че след продължителния спад в обществената подкрепа за ЕС гражданите трябва да получат възможност сами да определят позицията си по въпроса за членството.
Тя определи като добра основа за бъдещо сътрудничество с европейските институции неотдавнашните посещения на представители на „Студентска листа“ в Брюксел. На 16 ноември делегация на формацията участва в Европейския форум за разширяването на ЕС, а впоследствие проведе среща с европейския комисар по разширяването Марта Кос, припомня Ен1.
Според Димитриевич европейските представители са демонстрирали готовност за диалог, като разговорите постепенно са преминали от общи теми към конкретни въпроси. Делегацията е представила намерението си първоначално да се съсредоточи върху вътрешните проблеми на Сърбия, оставяйки външнополитическите въпроси на по-заден план.
„В нашата програма са заложени основните ценности на ЕС, които се изискват от всички страни кандидатки, и ние изискваме спазването им от самите себе си“, посочи тя.
Димитриевич заяви, че отношението на европейските институции към управлението на президента Александър Вучич и досега управляващата в технически мандат Сръбска прогресивна партия (СПП) е допринесло за отслабването на подкрепата за ЕС в страната.
Според нея през последните години европейските представители са поддържали добри отношения с властите в Белград, въпреки проблемите с натиска върху гражданите, ограниченията на медийната свобода и разпространената корупция. Тя смята, че липсата на достатъчно критична позиция от страна на ЕС е навредила на неговия образ сред сръбското общество.
По време на разговорите в Брюксел е била обсъдена и темата за европейското финансиране за Сърбия, чието отпускане все още е блокирано, допълни Димитриевич.
Тя коментира и избора на Александър Чупич за председател на сръбския парламент, като определи първото му обръщение към депутатите като емоционален и важен момент. Димитриевич изрази надежда страната да разполага с парламент, в който политическите представители да водят цивилизован дебат и да работят в интерес на гражданите.