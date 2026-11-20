Гражданите на Сърбия ще могат да се произнесат на референдум дали страната да се присъедини към Европейския съюз, след като изпълни необходимите условия за членство. Това заяви Ана Димитриевич, учител и представител на спечелилата парламентарните избори на 25 октомври формация „Студентска листа“, пред сръбската редакция на телевизия Ен1.

По думите ѝ до този момент вероятно ще мине значително време, тъй като състоянието на европейските ценности в Сърбия остава незадоволително. Димитриевич смята, че след продължителния спад в обществената подкрепа за ЕС гражданите трябва да получат възможност сами да определят позицията си по въпроса за членството.

Тя определи като добра основа за бъдещо сътрудничество с европейските институции неотдавнашните посещения на представители на „Студентска листа“ в Брюксел. На 16 ноември делегация на формацията участва в Европейския форум за разширяването на ЕС, а впоследствие проведе среща с европейския комисар по разширяването Марта Кос, припомня Ен1.

Според Димитриевич европейските представители са демонстрирали готовност за диалог, като разговорите постепенно са преминали от общи теми към конкретни въпроси. Делегацията е представила намерението си първоначално да се съсредоточи върху вътрешните проблеми на Сърбия, оставяйки външнополитическите въпроси на по-заден план.

„В нашата програма са заложени основните ценности на ЕС, които се изискват от всички страни кандидатки, и ние изискваме спазването им от самите себе си“, посочи тя.

Димитриевич заяви, че отношението на европейските институции към управлението на президента Александър Вучич и досега управляващата в технически мандат Сръбска прогресивна партия (СПП) е допринесло за отслабването на подкрепата за ЕС в страната.

Според нея през последните години европейските представители са поддържали добри отношения с властите в Белград, въпреки проблемите с натиска върху гражданите, ограниченията на медийната свобода и разпространената корупция. Тя смята, че липсата на достатъчно критична позиция от страна на ЕС е навредила на неговия образ сред сръбското общество.

По време на разговорите в Брюксел е била обсъдена и темата за европейското финансиране за Сърбия, чието отпускане все още е блокирано, допълни Димитриевич.

Тя коментира и избора на Александър Чупич за председател на сръбския парламент, като определи първото му обръщение към депутатите като емоционален и важен момент. Димитриевич изрази надежда страната да разполага с парламент, в който политическите представители да водят цивилизован дебат и да работят в интерес на гражданите.