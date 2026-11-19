След двудневно отсъствие от публичното пространство министър-председателят на Република Северна Македония Християн Мицкоски се появи в Берлин, където участва в международна конференция на държавите, подкрепящи Украйна. Това предават северномакедонските медии.

Чрез публикация във Фейсбук премиерът съобщи, че заедно с министъра на външните работи и външната търговия Тимчо Муцунски се е включил в срещата на т.нар. „Коалиция на желаещите“, посветена на актуалната ситуация в Украйна и усилията за постигане на мир.

По време на форума, организиран от германския канцлер Фридрих Мерц, акцентът е бил поставен върху необходимостта от засилване на действията за прекратяване на войната, както и върху единството и координацията между европейските партньори и САЩ.

„Потвърдихме подкрепата на нашата страна за усилията за постигане на справедлив и траен мир в Украйна чрез диалог, дипломация и координация с нашите съюзници“, написа Мицкоски в социалната мрежа.

„Коалицията на желаещите“ бе учредена през март 2025 г. по инициатива на Франция и Великобритания с цел осигуряване на дългосрочни гаранции за сигурността на Украйна и изграждане на многонационални мироопазващи сили след евентуално прекратяване на огъня, припомня Таралеж.

Във формата участват близо 40 държави, като сред основните двигатели на инициативата – освен Лондон и Париж – са Германия, Италия, Полша, скандинавските и балтийските страни, както и съюзници извън Европа като Канада, Австралия и Япония. От държавите членки на Европейския съюз извън коалицията остават Унгария, Малта и България, след като през юли правителството на Румен Радев оттегли страната ни от формата заради несъгласие с ангажиментите за военна помощ и гаранции за Киев.