От 1 март 2027 г. се очаква цигарите да поскъпнат отново. Увеличението на акциза, заедно с начисляването на ДДС, може да доведе до повишение на цената на кутия цигари с близо 15 евроцента. Това е следващата стъпка от планираното поетапно повишаване на акцизните ставки за тютюневите изделия.

Предстоящото поскъпване ще бъде поредното за последните месеци. През август 2026 г. цените на цигарите вече бяха увеличени, след като с влизането в сила на държавния бюджет за 2026 г. беше повишен акцизът върху тютюневите изделия.

Акцизната ставка за 1000 къса цигари е била 113,5 евро в началото на годината. От 1 август 2026 г. размерът ѝ е увеличен на 120 евро, а от март 2027 г. ще достигне 126 евро. Вследствие на това увеличение разходът за стандартна кутия от 20 цигари ще се повиши с приблизително 25 евроцента в рамките на около година. След начисляването на 20% ДДС общото поскъпване ще бъде близо 30 евроцента.

С мартенската промяна акцизът ще нарасне с 6 евро за 1000 къса, или с 12 евроцента за една кутия цигари. След начисляването на ДДС отражението върху крайната цена ще бъде около 14-15 евроцента, при условие че цялото данъчно увеличение бъде прехвърлено върху потребителите. Промяната следва заложения акцизен календар за периода 2026-2028 г., в който е предвидено поетапно увеличаване на данъчното облагане на тютюневите изделия.

С приемането на Бюджет 2026 депутатите одобриха увеличените акцизи, които влязоха в сила през август. В проекта на бюджет за 2027 г., представен през ноември, правителството потвърди продължаването на акцизния календар, като са предвидени и следващите увеличения - от 1 март 2027 г. и 1 януари 2028 г.

В началото на 2028 г. размерът на акциза за цигарите е планирано да бъде 132 евро на 1000 къса. Спрямо ставката, заложена за март 2027 г., това е следващо увеличение с 6 евро. Акцизната политика предвижда постепенно повишаване на ставките с цел увеличаване на бюджетните приходи и е съобразена с европейските политики за облагане на тютюневите изделия. Това не означава непременно еднакво поскъпване на всички цигари, тъй като крайните цени в магазините зависят и от марката, както и от ценовите решения на производителите и търговците.