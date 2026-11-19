Принц Хари заяви готовност да се завърне в британската армия и да воюва срещу Русия, ако обстоятелствата го наложат. По-малкият син на крал Чарлз Трети и покойната принцеса Даяна направи изявлението по време на изненадващо посещение в Украйна, предава Франс прес, позовавайки се на излъчен днес онлайн подкаст на изданието „Телеграф“.

42-годишният херцог на Съсекс, който е ветеран от мисиите в Афганистан, посети западноукраинския град Лвов през изминалия уикенд. Там той разговаря с ранени британски военнослужещи и лекуващите ги медици, като по време на срещата изрази увереност, че Украйна ще спечели войната.

„Ако ме попитат дали ще постъпя отново в армията, ако има такава нужда, аз несъмнено ще бъда готов да служа на моята страна редом до моите приятели ветерани и действащите военни“, подчерта принцът. От лятото насам той отново живее във Великобритания, слагайки край на шестгодишния си престой в САЩ.

Посещението в Лвов е четвъртото за Хари в Украйна от началото на руската инвазия през 2022 г., след като за последно бе в страната през април. По думите му целият свят има на какво да се научи от украинците, а Европа всъщност се намира в състояние на война с Москва от цяло десетилетие.

„И сме във война, не защото дронове, куршуми и ракети прелитат над нас. Има толкова неща, които могат да се наблюдават по света, особено в Европа, проблеми, които засягат Европа, които могат да бъдат приписани на руското влияние“, посочи той.

Според сина на британския монарх европейските държави вече осъзнават мащаба на руската заплаха и се обединяват в общ фронт. Той изрази надежда и за по-силна американска подкрепа, като отбеляза сериозно разминаване между настроенията на обществото в САЩ, което твърдо застава зад Киев, и политиката на администрацията на Доналд Тръмп. Принц Хари обаче прогнозира промяна в тази посока след голямата победа на демократите на междинните избори в САЩ.

Подкрепата за пострадалите при военни действия е сред водещите каузи на херцога на Съсекс, който през 2014 г. основа международната спортна надпревара за ранени ветерани (Invictus Games). Следващото издание на игрите ще се проведе между 10 и 17 юли 2027 г. в Бирмингам, Англия, където Украйна възнамерява да участва с рекордна за страната делегация от около 60 спортисти.