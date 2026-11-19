Руският президент Владимир Путин заяви в четвъртък, че Москва вече няма да обмисля мораториум върху ударите в Черно море или по енергийната инфраструктура след украинските атаки срещу моста, свързващ Русия с Крим, и обеща суров отговор, предава Ройтерс.

По-рано Киев нанесе удар по съоръжението за трети път в рамките на седмица, създавайки неудобен фон за тристранните разговори, които Путин проведе с президентите на Китай и САЩ по време на срещата на върха на АТИС в Шънджън.

В изявление след края на преговорите Путин посочи, че е обсъдил със Съвета за сигурност на Русия възможността за спиране на атаките по море и срещу енергийни обекти и е „помолил всички да помислят допълнително и да се върнат към този въпрос с надеждата, че може би ще бъде постигнато някакво споразумение“.

„Но след ударите по Кримския мост няма да има никакви споразумения. Ние ще отговорим на тези удари. И искам всички да знаят това: вярвам, че нашият отговор ще бъде много по-болезнен от това, което киевският режим направи с моста“, подчерта руският лидер.

Той добави, че съоръжението се е използвало изключително за граждански цели, а не за транспортиране на военно оборудване, както твърди Киев, или на петролни продукти.

„Разбира се, ние ще възстановим моста. Пътната част претърпя сериозни щети“, заяви още Путин.