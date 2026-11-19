България и Молдова правят поредна стъпка към разширяване на двустранното сътрудничество в сферата на вътрешните работи и сигурността. Това беше водещата тема по време на официалната визита на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев в Република Молдова, осъществена по покана на молдовския му колега Даниела Мисаил-Никитин.

В центъра на разговорите беше променящата се обстановка за сигурност в Черноморския регион и отражението на войната в Украйна. Българската страна акцентира върху необходимостта от по-тясно регионално сътрудничество, обмен на информация и координирани действия за противодействие на трансграничната организирана престъпност, контрабандата на мигранти, незаконния трафик на оръжия и нововъзникващите заплахи.

„България разглежда Молдова като важен партньор за сигурността в региона. Нашата обща амбиция е да превърнем активния политически диалог в устойчиво институционално партньорство с конкретни резултати. В условията на нарастващи предизвикателства пред европейската сигурност сътрудничеството между нашите държави придобива още по-голямо стратегическо значение“, посочи министър Демерджиев.

В състава на българската делегация са още директорът на Главна дирекция „Гранична полиция“ главен комисар Антон Златанов и ректорът на Академията на МВР проф. д-р Илин Савов, д.н.

В рамките на срещата двамата министри обсъдиха възможностите за активизиране на политическия диалог, разширяване на професионалното сътрудничество между компетентните служби и укрепване на общия капацитет за противодействие на съвременните заплахи за сигурността.

Сред основните резултати от разговорите е подписването на първия двустранен План за действие за 2027 г., който определя конкретните области и форми на сътрудничество между двете министерства. В него са предвидени обмен на експертен опит и добри практики по въпросите на граничната сигурност, противодействието на незаконната миграция и организираната престъпност, полицейската дейност, киберпрестъпността, хибридните заплахи и управлението на кризи.

Министър Демерджиев заяви, че България продължава последователно да подкрепя европейската интеграция на Молдова и е готова да споделя своя опит и експертни знания при прилагането на европейските стандарти в сферата на вътрешните работи.

Програмата на посещението включва и срещи с ръководствата на Генералния инспекторат на граничната полиция, Генералния инспекторат на полицията и Националния антикорупционен център на Молдова. В рамките на визитата беше подписан и Меморандум за разбирателство между Академията на МВР на България и Академия „Щефан чел Маре“ на Молдова. Споразумението цели да даде допълнителен тласък на сътрудничеството в областта на полицейското образование и професионалната подготовка.