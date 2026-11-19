Цялата страна е готова да посрещне туристите за зимния сезон. Очакваме около 800 хиляди чужденци да влязат у нас през декември и още толкова през януари. Това каза директорът на Института за анализи и оценка в туризма Румен Драганов пред NOVA NEWS.

За февруари очаквания туристически поток е около 720 хиляди, а за март – 780 хиляди, допълни той, като обясни, че у нас има не само ски туризъм, но и балнеотуризъм, културен туризъм и др.

По време на студентския празник се очакват около 35 хиляди пътувания. Нощувката за стая са между 120-230 евро за ден.

За Коледа и Нова година пътуванията ще бъдат около 520 хиляди и 560 хиляди пътувания. Средната цена се движи около 150 евро на човек по празниците, като на места заявката трябва да бъде направена за не по-малко от три нощувки. Към момента все още има предлагане на различни оферти за почивка през този период.

За празниците има и много предложения за пътувания в чужбина.