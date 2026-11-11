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Бургас е домакин на форум за туристическото развитие на Черноморието през 2027 г.

Бургас е домакин на форум за туристическото развитие на Черноморието през 2027 г.
БТА

Сред темите ще бъдат перспективите пред летния сезон през 2027 г., привличането на туристи извън активните летни месеци и др.

На професионален форум в Бургас днес ще бъдат обсъдени възможностите за развитие на туристическия сектор по Черноморието, привличането на нови пазари и повишаването на приходите от туризъм.

"Елевейт Тур: Бургас" (ELEVATE TOUR: BURGAS) ще постави акцент върху сътрудничеството между туристическия бизнес, местната власт и технологичните компании, съобщиха от общинската администрация в крайморския град. Форумът се организира съвместно от "УРБО Студио" (URBO Studio), резервационната система за хотелско настаняване "ХотелсПойнт" (HotelsPoint) и Общината под мотото "Бургас и Черноморието 2027: събития, иновации и възможности за развитие в туризма", информира БТА.

В дискусията са поканени заместник-кметът на Бургас с ресор "Спорт и туризъм" Манол Тодоров, управителят на URBO Studio Андрей Лилов, съоснователят и изпълнителен директор на  "ХотелсПойнт" Динко Тодоров и мениджърът "Бизнес развитие" в компанията Александър Алексиев.

Сред темите ще бъдат перспективите пред летния сезон през 2027 г., привличането на туристи извън активните летни месеци, възможностите за по-ефективни хотелски продажби и създаването на общи туристически продукти, съчетаващи настаняване с културни и развлекателни преживявания. Покани за участие са изпратени до хотелиери, туроператори, туристически агенти, ресторантьори, организатори на събития и представители на културни обекти и атракции.

Форумът ще бъде открит в 18:00 ч.

По данни на Националния статистически институт през юни, юли и август 2026 г. в местата за настаняване в област Бургас са реализирани общо 7,6 млн. нощувки, а приходите от тях възлизат на над 455 млн. евро.

 

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