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Движението по АМ „Тракия“ е възстановено и в двете посоки след катастрофата с 86 автомобила

Движението по АМ „Тракия“ е възстановено и в двете посоки след катастрофата с 86 автомобила
БТА

Това съобщи областният управител на Ямбол Георги Чалъков

Движението по автомагистрала „Тракия“ вече е възстановено и в двете посоки след тежките верижни катастрофи с участието на 86 автомобила, станали на 10 ноември. Това съобщи областният управител на Ямбол Георги Чалъков в ефира на bTV.

Трафикът в посока София е бил пуснат в 1:20 ч. след полунощ, след като пътното платно е било разчистено. Два часа по-късно е възстановено движението и към Бургас.

Чалъков призова шофьорите да се движат с повишено внимание заради продължаващата мъгла и намалената видимост в района.

По отношение на пострадалите областният управител съобщи, че няма промяна в състоянието им спрямо предходния ден. Двама от пациентите, които са били в по-тежко състояние и са претърпели операции, вече са стабилизирани. Останалите са с по-леки наранявания и се лекуват в ортопедичното отделение на Ямболската болница.

Още в ранните часове на 10 ноември е бил сформиран кризисен щаб за координация между институциите. Първите сигнали за инцидента са постъпили малко след 7:00 ч., а около 7:20–7:30 ч. спасителните екипи на място са започнали да подават информация за ситуацията.

„Никой не очакваше такава тежка ситуация. Когато отидохме на място около 9:00–9:30 ч., видяхме с очите си мащаба на трагедията“, разказа Чалъков.

По думите му системата BG-ALERT е била задействана в 8:10 ч., като предупрежденията са изпращани на интервали през целия ден. Тъй като системата работи на регионален принцип, областните власти са потърсили съдействие и от съседните области Сливен и Бургас за разпространението на предупрежденията.

По повод оплакванията на граждани, че са получили известията със закъснение, Чалъков уточни, че съобщенията не са били изпратени едновременно до всички, а периодично.

Първите екипи на Спешна помощ, полицията и пожарната са пристигнали на мястото в рамките на 17 минути след подаването на сигнала. Извеждането на пострадалите обаче е било затруднено заради тежките поражения по автомобилите и блокирания достъп до част от тях. В операцията са участвали близо 17 полицейски екипа.

Областният управител определи координацията между институциите като добра, но подчерта изключителния мащаб на произшествието.

„Виждате, че имаме катастрофа с 86 автомобила. Такова нещо никога не се е случвало. Мисля, че и в България не се е случвало“, заяви той.

Чалъков допълни, че разчистването на участъка е приключило в ранните сутрешни часове с помощта на специализирани евакуационни автомобили, които са извозили катастрофиралите превозни средства.

В спасителната операция са се включили екипи от Ямбол, Сливен и Бургас. По думите на областния управител линейките са пристигнали около 10 минути след сигнала на телефон 112, а всички пострадали са били евакуирани и транспортирани до лечебни заведения в рамките на час до час и половина.

 

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