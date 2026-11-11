Ден на траур в памет на загиналите в катастрофата на АМ "Тракия"

Министерският съвет обяви 11 ноември, сряда, за ден на траур в памет на загиналите при двете верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия“, каза пред журналисти на мястото на инцидента министър-председателят Румен Радев.

Две тежки верижни катастрофи станаха по-рано днес при гъста мъгла на автомагистрала „Тракия“ край пътен възел „Зимница“, близо до Ямбол. Най-малко 11 души са загинали и близо 50 са ранени, а общо 86 превозни средства са участвали в инцидентите.

"Новината за трагедията на АМ "Тракия" - катастрофата с много жертви, ни завари в правителствения самолет по пътя към Варна. Веднага след кацането разпоредих на министър Иван Демерджиев да заминава с правителствения самолет за Бургас, за да може да извозва ранени за болниците в София", заяви премиерът Румен Радев пред журналисти във вторник след като направи съвместно изявление с председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен.

Заради катастрофата беше отменено и заседанието на Министерския съвет, насрочено за вторник следобед.