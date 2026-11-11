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Състоянието на ранените при катастрофите на АМ „Тракия“, настанени в Ямбол, е стабилно

Състоянието на ранените при катастрофите на АМ „Тракия“, настанени в Ямбол, е стабилно
Nova TV

При двата инцидента във вторник се сблъскаха общо 86 превозни средства

Осем души, пострадали при верижните катастрофи на автомагистрала „Тракия“, продължават да се лекуват в болница „Свети Пантелеймон“ в Ямбол. Състоянието на всички пациенти е стабилно към тази сутрин, съобщи заместник-директорът на лечебното заведение д-р Валентин Вълчев пред Нова телевизия.

При двата инцидента във вторник се сблъскаха общо 86 превозни средства. Загинаха 11 души, а около 50 бяха ранени.

Общо 15 пострадали са потърсили медицинска помощ в ямболската болница, като трима от преминалите през Спешното отделение са отказали да останат за лечение.

„Състоянието към тази сутрин на всички пострадали е стабилно“, заяви д-р Вълчев.

На пациентите в отделението по травматология предстоят операции с различен характер и обем. Състоянието на настанените в хирургията и реанимацията ще бъде оценено повторно днес. Предвиждат се контролни образни изследвания и допълнителни консултации.

 
 
 

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