Състоянието на ранените при катастрофите на АМ „Тракия“, настанени в Ямбол, е стабилно

Осем души, пострадали при верижните катастрофи на автомагистрала „Тракия“, продължават да се лекуват в болница „Свети Пантелеймон“ в Ямбол. Състоянието на всички пациенти е стабилно към тази сутрин, съобщи заместник-директорът на лечебното заведение д-р Валентин Вълчев пред Нова телевизия.

При двата инцидента във вторник се сблъскаха общо 86 превозни средства. Загинаха 11 души, а около 50 бяха ранени.

Общо 15 пострадали са потърсили медицинска помощ в ямболската болница, като трима от преминалите през Спешното отделение са отказали да останат за лечение.

„Състоянието към тази сутрин на всички пострадали е стабилно“, заяви д-р Вълчев.

На пациентите в отделението по травматология предстоят операции с различен характер и обем. Състоянието на настанените в хирургията и реанимацията ще бъде оценено повторно днес. Предвиждат се контролни образни изследвания и допълнителни консултации.