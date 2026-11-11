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26 ранени остават в болница след ужаса на "Тракия", един е в тежко състояние

26 ранени остават в болница след ужаса на "Тракия", един е в тежко състояние
БТА

Четирима от пострадалите са в реанимация в Сливен, а осемте пациенти в Ямбол са в стабилно състояние

Ден след тежките верижни катастрофи на автомагистрала "Тракия" край Ямбол 26 от пострадалите продължават да се лекуват в болниците в Сливен и Ямбол. Това съобщиха от ръководствата на двете лечебни заведения пред БТА.

В многопрофилната болница "Д-р Иван Селимински" в Сливен остават на лечение 18 души. В деня на трагедията през лечебното заведение са преминали общо 23-ма пострадали.

Четирима от хоспитализираните са настанени в реанимация, като един от тях е в тежко състояние.

"Вчера прегледахме 23-ма пациенти, остават 18 на лечение. От тях четирима са в реанимация, като единият е в тежко състояние", съобщи изпълнителният директор на сливенската болница д-р Васислав Петров.

В МБАЛ "Св. Пантелеймон" в Ямбол продължават да се лекуват осем от ранените при верижните сблъсъци. По информация на заместник-директора на лечебното заведение д-р Валентин Вълчев всички те са в стабилно състояние.

Двете тежки катастрофи станаха сутринта на 10 ноември в района на пътен възел "Зимница", близо до Ямбол, при гъста мъгла и силно ограничена видимост.

По официални данни на Министерството на здравеопазването трагедията е отнела живота на 11 души. Десет от тях са загинали на мястото на произшествията.

Междувременно движението по автомагистрала "Тракия" вече е възстановено и в двете посоки, съобщи областният управител на Ямбол Георги Чалъков.

Той обаче предупреди, че в района на катастрофите отново има намалена видимост, и призова водачите да бъдат особено внимателни.

"Може вече да се пътува по магистралата, но шофьорите да бъдат внимателни, защото отново има в тези участъци намалена видимост. Трябва да карат с повишено внимание при влошени метеорологични условия", заяви Чалъков.

Днес, 11 ноември, България е в Ден на национален траур в памет на загиналите при катастрофите на АМ "Тракия".

Докато страната отдава почит на жертвите, медицинските екипи продължават да се грижат за пострадалите. Точните причини и обстоятелствата, довели до двете тежки произшествия, предстои да бъдат установени от разследващите органи.

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