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Мими Виткова: Ако в района на катастрофата нямаше болница, какво правим?

Мими Виткова: Ако в района на катастрофата нямаше болница, какво правим?
Снимка: БТА

Вървим към затваряне на Обществените болници, каза бившият здравен министър

Ако в района на катастрофата с над 50 коли на АМ "Тракия", нямаше болница, какво ще направим? Вървим към затваряне на Обществените болници. Това заяви пред Нова нюз бившият здравен министър д-р Мими Виткова по повод верижната катастрофа между пътните възли "Зимница" и "Кабиле" на АМ "Тракия".

"Нужно е да премахнем търговския статут на лечебните заведения - тези, които ползват обществен ресурс. За да има натиск за откриване на нови лечебни заведения, значи там има икономически интерес", каза Виткова.

"Докарахме се цели региони на страната да са без достъп до медецинска помощ- на 50-60 км нито транспорт, нито болница, нито проходимост", обясни бившият здравен министър.

Диспропорциите са огромни за работещите в болниците. От 2000 евра до много повече, допълни Виткова.

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