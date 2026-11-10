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Трима души са с риск за живота след катастрофата с 50 коли на АМ "Тракия"

Трима души са с риск за живота след катастрофата с 50 коли на АМ "Тракия"
Снимка: БТА

Тежката катастрофа е станала в на АМ „Тракия” тази сутрин около 7 ч. при гъста мъгла

Трима души, пострадали в тежката верижна катастрофа на магистрала „Тракия“, с в шокова зала с риск за живота. Това каза за bTV д-р Валентин Вълчев, заместник-директор на МБАЛ „Свети Пантелеймон" в Ямбол.

По думите му са извикани всички екипи от реанимация, линейки и дежурни лекари.

Тежката катастрофа е станала в на АМ „Тракия” тази сутрин около 7 ч. при гъста мъгла, научи bTV от полицията в Ямбол.

Десетки коли са се ударили на пътен възел „Зимница“ – 298-и км, и в двете посоки на магистралата.

В инцидентите участват както автомобили, така и тежкотоварни превозни средства. 

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