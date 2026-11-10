Военният риск в Черно море оскъпява доставките: превозвачи начисляват до 55 долара на контейнер

Допълнителна такса от 35 долара за всеки контейнер, превозван до пристанищата във Варна и Бургас, въвежда френска корабна компания заради повишения риск за сигурността в Черно море. Мярката идва след поредица от атаки срещу търговски кораби в региона и може да доведе до поскъпване на вносните стоки и суровини.

Това съобщи председателят на Българската асоциация на корабните брокерни агенти Стефан Станойков в ефира на предаването „Здравей, България“ по Нова телевизия. По думите му от 8 ноември и втора контейнерна линия е обявила увеличение на таксите.

Станойков предупреди, че е възможно и останалите превозвачи да последват този пример и да въведат допълнителни начисления за военен риск. Очакванията са увеличението да бъде между 20 и 55 долара на контейнер, като разходът се разпределя между всички стоки и техните получатели.

Макар допълнителната сума да изглежда сравнително малка, тя може да се отрази на крайните цени. Контейнерните превози осигуряват доставката не само на потребителски стоки, но и на резервни части и суровини, необходими за работата на българските предприятия.

По данни, представени от Станойков, над 65% от вноса в България се осъществява по море. Затова браншът подготвя писмо до държавните институции с искане за по-голямо внимание към нарастващите рискове за корабоплаването и отражението им върху бизнеса.

Сред предложенията е създаването на междуведомствена работна група с участието на представители на бизнеса. Тя трябва да обсъди възможностите държавата да поеме част от допълнителните разходи за военен риск и да бъдат предвидени компенсации за вносители и износители, които плащат по-високи транспортни такси.

Станойков посочи още, че вече има сигнали за отказани поръчки. Преди дни от Асоциацията на кораборемонтните заводи също са изпратили писмо във връзка с проблемите в сектора.