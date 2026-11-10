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Областният управител на Ямбол: Има жертви в катастрофата на АМ "Тракия" - ситуацията е тежка

Областният управител на Ямбол: Има жертви в катастрофата на АМ "Тракия" - ситуацията е тежка
БТА

По думите му в 3 области е задействана системата за ранно оповестяване - Ямбол, Бургас и Сливен

"Има жертви в тежката катастрофа на магистрала "Тракия".

Това каза областният управител на Ямбол Георги Чалъков, съобщава БТВ. По думите му в 3 области е задействана системата за ранно оповестяване - Ямбол, Бургас и Сливен.

"Изпратен е и военен самолет "Спартан" към мястото, но заради мъглата хеликоптерите не могат да стигнат", подчерта Чалъков. Той обясни, че към момента не е ясно колко са загиналите.

"Ситуацията е много тежка", добави той.

Първо е получен сигнал за верижна катастрофа в посока Бургас към 7 ч. и малко по-късно – и в посока София. В инцидентите участват както автомобили, така и тежкотоварни превозни средства. Цялата АМ "Тракия" е затворена.

"По непотвърдена информация на АМ Тракия има над 10 загинали и повече от 50 ранени! Ето до какво води липсата на пътна маркировка и пътни знаци с променящи се съобщения… Безхаберието е пълно!".
 
Това заявява в публикация във Фейсбук пътният експерт от Европейския център за транспортни политики Диана Русинова във връзка с тежката верижна катастрофа на АМ "Тракия".
 
„Горяха коли. Има страшно много ударени камиони“.

Това разказа Тодор Тенев – шофьор на тежкотоварен автомобил, който се намира на мястото на верижната катастрофа на автомагистрала „Тракия“.  

По думите му ситуацията на магистралата е изключително тежка, а гъстата мъгла вероятно е допринесла за настъпването на инцидента. Тенев е успял да реагира навреме и да спре камиона си, като така е избегнал участието в катастрофата.

„Мъгливо е, не усетих да е много мокро, но мъглата беше страшно гъста. Има много блъснати коли“.

Очевидецът съобщи, че на мястото е имало горящи автомобили, а някои от пламъците вече са били потушени от хората. По негови наблюдения в инцидента са участвали и множество тежкотоварни камиони. 

„Напред има 10-15 ударени камиона. Има коли в тревата. Една кола се беше блъснала в кабина на камион и гореше, когато пристигнах. Явно са се ударили много бързо един в друг. Сега ще се режат ламарини яко“.

Тенев подчерта, че благодарение на други шофьори, които своевременно са подавали сигнали и са предупреждавали останалите участници в движението, много от водачите са успели да спрат навреме и да избегнат последващи сблъсъци. 

„Благодарение на хората, които махаха много усърдно на пътя, аз и много мои колеги успяхме да спрем“.

На мястото на тежкия инцидент са пристигнали множество екипи на пожарната, полицията и Спешна помощ.

По думите на очевидеца линейките са реагирали бързо и са започнали да извозват пострадалите. В района е пристигнал и медицински хеликоптер, който е кръжал над мястото около 20-30 минути, но в крайна сметка не е успял да кацне.  

Междувременно е започнала организация за освобождаване на движението. Пътна полиция предприема действия за поетапно отваряне на магистралата, първоначално за леките автомобили. За целта е премахната част от мантинелата, за да могат превозните средства да бъдат обърнати и изведени от блокирания участък.  

"Трима души, пострадали в тежката верижна катастрофа на магистрала „Тракия“, с в шокова зала с риск за живота". Това каза за bTV д-р Валентин Вълчев, заместник-директор на МБАЛ „Свети Пантелеймон" в Ямбол.

По думите му са извикани всички екипи от реанимация, линейки и дежурни лекари.

Тежката катастрофа е станала в на АМ „Тракия” тази сутрин около 7 ч. заради гъста мъгла.

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