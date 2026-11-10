Активираха BG-ALERT заради тежки катастрофи на „Тракия“ – магистралата е затворена в двете посоки край Ямбол

Системата за предупреждение BG-ALERT е активирана заради няколко тежки пътнотранспортни произшествия на автомагистрала „Тракия“.

Движението по магистралата е преустановено и в двете посоки в района на Ямбол. Трафикът е сериозно затруднен, като се образуват задръствания. По първоначална информация става въпрос за много тежък пътен инцидент, а на мястото има сериозна мобилизация на спасителни екипи.

Около 50 коли са се ударили на пътен възел "Зимница" в посока Бургас. Вероятната причина за инцидента е гъста мъгла.

Трафикът се пренасочва по обходен маршрут - през Карнобат и п.в. "Петолъчката".

Шофьорите, които пътуват по автомагистрала „Тракия“, трябва да се движат с повишено внимание, да следват указанията на полицията и да се съобразяват с въведената временна организация на движението.

Към момента няма потвърдена информация за броя на пострадалите и причините за катастрофите.

Очаквайте подробности!