Каракачанов: България няма основание да унищожава дронове извън териториалните си води

Френски военни самолети патрулират над акваторията на Черно море в рамките на ангажиментите на съюзниците от НАТО. Това заяви бившият министър на отбраната Красимир Каракачанов в ефира на bTV, където коментира сигурността в Черноморския регион и възможностите на България да реагира при навлизане на дронове в нейното въздушно пространство или при заплахи за корабоплаването.

Каракачанов изрази мнение, че чужди безпилотни апарати, навлезли в българското въздушно пространство или на територията на страната, трябва да бъдат неутрализирани. Той обаче направи разграничение между териториалните води и изключителната икономическа зона на България в Черно море.

По думите му няма съмнение за произхода на дроновете, атакували кораби в икономическите зони на България и Румъния.

„Логиката сочи, че дроновете са руски“, коментира той, като посочи засилената активност на руската страна в региона.

Каракачанов обясни, че част от атакуваните плавателни съдове превозват оръжия и други стоки, свързани с украински икономически интереси. Според него обаче унищожаването на дронове извън териториалните води би означавало пряко въвличане на България във военния конфликт на страната на едната от воюващите държави. Той постави и въпроса дали страната трябва да реагира по същия начин, ако се окаже, че дроновете са украински.

На различна позиция за необходимостта от по-активна реакция беше друг бивш министър на отбраната – Бойко Ноев. Той посочи, че българските щурмови самолети Су-25 могат в определена степен да бъдат използвани за унищожаване на морски дронове.

Каракачанов възрази, че подобен подход би бил скъп и предложи България да развива собствено производство на безпилотни системи, които да могат да противодействат както на въздушни, така и на морски дронове.

Ноев постави въпроса кой е взел решението да не бъдат унищожени дроновете при последната атака срещу контейнеровоз в българската изключителна икономическа зона. Той се позова на член 221 от Конвенцията на ООН по морско право, който урежда правото на държавите да предприемат мерки при морски инциденти, застрашаващи крайбрежието или свързаните с него интереси, включително при опасност от замърсяване.

Според Ноев е необходимо да се изясни дали България защитава достатъчно активно интересите си в Черно море. Той изрази недоумение и защо въпросът за решението да не бъдат неутрализирани дроновете не е бил поставен за обсъждане в парламента.

Каракачанов предположи, че решението е било взето от тогавашния министър на отбраната Димитър Стоянов, като заяви, че според него отказът от унищожаване на дроновете е бил правилен.

В хода на разговора Ноев постави и хипотезата за потопен кораб с токсичен товар, което би могло да доведе до сериозни екологични последици. Каракачанов призна, че подобен сценарий би означавал екологична катастрофа, но постави въпроса дали България би реагирала по същия начин при евентуални действия на украински дронове.

До момента в предоставената информация няма данни Украйна да е потопила кораб в изключителната икономическа зона на България в Черно море.

„Колегата Каракачанов не прави разлика между търговски кораб и боен дрон“, коментира Ноев по време на дискусията.

Той засегна и предстоящото посещение на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен във Варна на 10 ноември. Повод за критиката му станаха изказвания на вицепремиера Христов относно отношенията между България и ръководството на Европейската комисия.

Ноев заяви още, че в България има компании с капацитет да произвеждат безпилотни системи, включително технологии, които според него липсват в други европейски държави. По думите му страната разполага с възможности да противодейства на морски дронове, но за това е необходима политическа воля.