Областният управител на Ямбол: Спасителите трудно достигат до пострадалите на "Тракия"

Над 50 автомобила са участвали в тежки верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия“ в района между пътните възли Зимница и Кабиле. Инцидентите са станали и в двете посоки на движение, а ситуацията на място е изключително тежка.

Има пострадали, но към момента няма официална информация за точния им брой, както и за евентуални загинали. Първият сигнал за катастрофите е подаден на телефон 112 в 7:10 часа тази сутрин. Незабавно са задействани екипи на Центъра за спешна медицинска помощ, полицията и пожарната.

В Областната администрация в Ямбол е свикан и кризисен щаб. Това съобщи областният управител на Ямбол Георги Чалъков, който даде информация за мащаба на инцидента.

„Верижната катастрофа е много сериозна. Със сигурност има пострадали хора. Очакваме да получим данни за тях, но по първоначална информация очакваме да има много пострадали“, заяви Чалъков пред НОВА ТВ.

По думите му достъпът на спасителните екипи до пострадалите автомобили е изключително затруднен, тъй като катастрофите са и в двете посоки, а пътните платна са блокирани от множество леки и тежкотоварни автомобили.

Заради невъзможността линейките и останалите специализирани екипи да достигнат бързо до всички пострадали е задействано Областното пътно управление.

Предвижда се демонтаж на мантинелите в определени участъци, за да се осигури достъп до катастрофиралите автомобили.

В операцията са мобилизирани линейки от областите Ямбол, Сливен и Бургас. Болниците в Ямбол и Сливен са приведени в готовност да приемат пострадали.

Към момента няма потвърдена информация колко души са ранени, колко са в тежко състояние и дали има загинали. Не е ясно и колко тежкотоварни камиона участват в катастрофите. По първоначални данни има обърнати и силно смачкани автомобили, но няма потвърждение за запалени превозни средства.

Областният управител посочи, че вероятните причини за тежките произшествия са гъстата мъгла и мократа пътна настилка в района на Ямбол тази сутрин. Възможността за използване на медицински хеликоптер също е обсъдена, но към момента кацането му в района е затруднено заради мъглата.

Автомагистрала „Тракия“ остава затворена и в двете посоки в участъка между Зимница и Кабиле.

Въведени са обходни маршрути, като движението се пренасочва от екипите на Областното пътно управление.

„Този участък ще остане затворен за целия ден“, предупреди Георги Челуков.

Системата BG-ALERT е активирана за територията на областите Ямбол и Сливен, за да бъдат предупредени гражданите за тежкия инцидент и ограниченията в движението.

Ситуацията продължава да бъде сложна заради затруднения достъп до автомобилите. Спасителните екипи продължават работа на място, а в следващите часове се очаква повече информация за броя на пострадалите и мащаба на катастрофите.

Очаквайте подробности!