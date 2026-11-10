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„Възраждане“ готви протест във Варна срещу визитата на Урсула фон дер Лайен

„Възраждане“ готви протест във Варна срещу визитата на Урсула фон дер Лайен

Това съобщи лидерът на партията Костадин Костадинов

Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов призова варненци да се включат в протест срещу посещението на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в града. В публикация във Фейсбук той определи визитата ѝ като нежелана и заяви, че тя пристига по собствена инициатива, без да е била поканена от българската държава.

По думите на Костадинов стотици граждани ще се съберат, за да изразят несъгласието си с присъствието на европейския представител във Варна. Той посочи две основни послания на демонстрацията – че Фон дер Лайен не е добре дошла в България и че прекратяването на подкрепата за Украйна би било достатъчно условие за възстановяване на сигурността в Черно море.

В публикацията си лидерът на „Възраждане“ отправи остри критики към европейската политика спрямо Украйна.

Костадинов припомни и посещението на Фон дер Лайен в България през миналата година, когато самолетът ѝ кацна на летището в Пловдив след проблем с навигационната система. Тогава представители на „Възраждане“ организираха протест край военния завод в Сопот.

Според Костадинов заради планираната демонстрация програмата на председателя на Европейската комисия е била съкратена значително. Той твърди, че вместо предвидения първоначално еднодневен престой тя ще остане в страната около три часа.

В края на публикацията си лидерът на „Възраждане“ изрази надежда, че варненци ще посрещнат Фон дер Лайен по начин, който тя няма да забрави.

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