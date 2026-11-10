„Възраждане“ готви протест във Варна срещу визитата на Урсула фон дер Лайен

Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов призова варненци да се включат в протест срещу посещението на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в града. В публикация във Фейсбук той определи визитата ѝ като нежелана и заяви, че тя пристига по собствена инициатива, без да е била поканена от българската държава.

По думите на Костадинов стотици граждани ще се съберат, за да изразят несъгласието си с присъствието на европейския представител във Варна. Той посочи две основни послания на демонстрацията – че Фон дер Лайен не е добре дошла в България и че прекратяването на подкрепата за Украйна би било достатъчно условие за възстановяване на сигурността в Черно море.

В публикацията си лидерът на „Възраждане“ отправи остри критики към европейската политика спрямо Украйна.

Костадинов припомни и посещението на Фон дер Лайен в България през миналата година, когато самолетът ѝ кацна на летището в Пловдив след проблем с навигационната система. Тогава представители на „Възраждане“ организираха протест край военния завод в Сопот.

Според Костадинов заради планираната демонстрация програмата на председателя на Европейската комисия е била съкратена значително. Той твърди, че вместо предвидения първоначално еднодневен престой тя ще остане в страната около три часа.

В края на публикацията си лидерът на „Възраждане“ изрази надежда, че варненци ще посрещнат Фон дер Лайен по начин, който тя няма да забрави.