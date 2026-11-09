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Урсула фон дер Лайен на обиколка в Румъния, България и Турция заради напрежението в Черно море

Урсула фон дер Лайен на обиколка в Румъния, България и Турция заради напрежението в Черно море
АР/БТА

В 15:30 ч. местно време тя ще бъде приета от румънския президент Никушор Дан в двореца „Котрочени“

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен пристига днес на посещение в Румъния като част от обиколка в региона, която включва още България и Турция.

В 15:30 ч. местно време тя ще бъде приета от румънския президент Никушор Дан в двореца „Котрочени“ в Букурещ. Това съобщиха от администрацията на държавния глава в информация, изпратена и до БТА.

В програмата са включени среща между двамата лидери и разговори в разширен състав.

По време на визитата си фон дер Лайен ще разговаря и с румънския министър-председател Лука Никулеску.

Посещението е свързано с нарастващото напрежение в Черноморския регион и зачестилите атаки с дронове срещу търговски кораби. Очаква се темата да бъде сред основните акценти и при предстоящата визита на председателя на ЕК в България.

След срещите в Букурещ Урсула фон дер Лайен ще отпътува за Варна, където ще разговаря с премиера Румен Радев. След това тя ще замине за Турция, за да участва в международна конференция на ООН, посветена на глобалните климатични промени.

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