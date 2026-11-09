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Александър Василев и Адриан Андреев започнаха с победи в Гърция

Александър Василев и Адриан Андреев започнаха с победи в Гърция
БТА

Двамата българи са на крачка от основната схема на турнира „Чалънджър 50“ в Херсонисос

Александър Василев и Адриан Андреев преодоляха първия кръг на квалификациите на турнира по тенис на твърди кортове в Херсонисос, Гърция. Надпреварата е от сериите „Чалънджър 50“ и е с награден фонд 56 700 евро.

Поставеният под номер 10 Василев победи шведа Арвид Нордквист с 3:6, 6:1, 6:1 след 1 час и 48 минути игра. Националът на България за Купа „Дейвис“ загуби първия сет, но след това даде само два гейма на съперника си.

В решителния кръг от пресявките Василев ще се изправи срещу французина Бенжамин Пиетри.

Андреев също продължава напред след успех със 7:5, 6:3 над японеца Риотаро Тагучи. Двубоят продължи час и 55 минути, а следващият съперник на българина ще бъде третият поставен в квалификациите Никита Мащаков от Украйна.

Двамата българи си осигуриха по една точка за световната ранглиста и по 305 евро от наградния фонд. Андреев ще участва и на двойки заедно с украинеца Владислав Орлов. На старта те ще срещнат българина Алекс Ганчев и Саша Маес от Люксембург.

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