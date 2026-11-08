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Карик отхвърли оставката след новата драма на „Олд Трафорд“

Карик отхвърли оставката след новата драма на „Олд Трафорд“
АП/БТА

Мениджърът на Манчестър Юнайтед вярва, че отборът ще започне да печели въпреки мястото си в зоната на изпадащите

Майкъл Карик беше категоричен, че няма намерение да напуска Манчестър Юнайтед. Мениджърът отговори на въпроси за бъдещето си след зрелищното равенство 4:4 с Астън Вила в десетия кръг на Висшата лига.

„Червените дяволи“ наваксаха изоставане от два гола с две попадения в добавеното време, но остават на 18-о място. Това е най-слабото им класиране след десет кръга през последните 40 години.

Попитан дали би напуснал, ако прецени, че това е правилното решение, Карик отговори кратко: “Това няма да се случи.”

Последва размяна на въпроси с журналист относно евентуални разговори за бъдещето му. Мениджърът не даде подробности по темата, но призна, че резултатите на отбора не са достатъчно добри.

“Не спечелихме достатъчно мачове, но аз разчитам, че ще продължим напред и ще продължим да работим. Днес в играта ни имаше много добри неща. Ще подобрим отделни моменти и ще започнем да печелим мачове”, заяви Карик.

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