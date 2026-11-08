Манчестър Юнайтед е в зоната на изпадащите за първи път от 40 години

Манчестър Юнайтед се смъкна в зоната на изпадащите за първи път от 40 години на такъв етап от сезона. Нотингам Форест победи Манчестър Сити (3:1) и изпревари „червените дяволи", които вече са на 18-о място със 7 точки от 9 мача. По-късно днес Юнайтед ще играе с Астън Вила в опит да се измъкне от кашата поне за малко.

Дидие Дешан набързо отказа на Манчестър Юнайтед

На „Олд Трафорд" не са бил сред изпадащите през ноември от далечната 1986 година, когато са 21-во място след 15 кръга. Любопитното е, че тогава кризата доведе до уволнението на мениджъра Рон Аткинсън, който е заменен от не кой да е, а самият Алекс Фъргюсън.

Манчестър Юнайтед може да се окаже и на последно място в класирането, преди да излезе срещу Астън Вила. Това ще се случи, ако Съндърланд победи Челси, а Кристъл Палас не загуби от Ливърпул на „Селхърст Парк". Юнайтед няма победа във Висшата лига от 30 август, когато се справи с новака Ипсуич (5:2)