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Манчестър Юнайтед е в зоната на изпадащите за първи път от 40 години

Манчестър Юнайтед е в зоната на изпадащите за първи път от 40 години
БТА

„Червените дяволи" се нуждаят от задължителна победа срещу Астън Вила

Манчестър Юнайтед се смъкна в зоната на изпадащите за първи път от 40 години на такъв етап от сезона. Нотингам Форест победи Манчестър Сити (3:1) и изпревари „червените дяволи", които вече са на 18-о място със 7 точки от 9 мача. По-късно днес Юнайтед ще играе с Астън Вила в опит да се измъкне от кашата поне за малко.

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На „Олд Трафорд" не са бил сред изпадащите през ноември от далечната 1986 година, когато са 21-во място след 15 кръга. Любопитното е, че тогава кризата доведе до уволнението на мениджъра Рон Аткинсън, който е заменен от не кой да е, а самият Алекс Фъргюсън.

Манчестър Юнайтед може да се окаже и на последно място в класирането, преди да излезе срещу Астън Вила. Това ще се случи, ако Съндърланд победи Челси, а Кристъл Палас не загуби от Ливърпул на „Селхърст Парк". Юнайтед няма победа във Висшата лига от 30 август, когато се справи с новака Ипсуич (5:2) 

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