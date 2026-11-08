Земеделски експерт: Бюджет 2027 оставя производителите с по-малко пари заради инфлацията

Запазването на средствата за земеделие в Бюджет 2027 на нивата от предходната година на практика означава намаляване на държавната подкрепа заради инфлацията и растящите производствени разходи. Това заяви Светлана Орманова, основател на Института за агростратегии и иновации и съветник в Браншова камара "Плодове и зеленчуци", по Дарик радио.

Според нея въпреки обявяването на земеделието за стратегически сектор за националната и продоволствената сигурност, производителите продължават да се сблъскват с недостатъчна държавна подкрепа.

"Запазеният бюджет означава на практика по-малко пари спрямо минали години, защото разходите за производство са значително по-високи", посочи Орманова.

Тя допълни, че технологичните карти не са актуализирани, а липсват и гаранции за националното съфинансиране по извънредната европейска кризисна помощ, по която България очаква ресурс от 34 млн. евро.

Експертът предупреди и за тревожна тенденция - все повече земеделски производители разпродават оборудването и стопанствата си.

По думите ѝ особено тежка е ситуацията в секторите на плодовете, зеленчуците и животновъдството.

Сериозен проблем остава и разпространението на вредителя "черна златка", който нанася щети на овощните насаждения.

Орманова разкритикува реакцията на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), като заяви, че според наличната ѝ информация са издадени едва два официални протокола за установяване на проблема в страната.

Тя посочи още, че държавната помощ за препарати за растителна защита е била отворена на 2 ноември без достатъчно предварително информиране на стопаните.

Друг сериозен проблем според експерта е разликата между ниските изкупни цени и високите цени на плодовете и зеленчуците в магазините.

Орманова обясни, че през изминалия сезон част от производителите са били принудени да оставят реколтата си неприбрана, тъй като приходите от продажбата не са покривали разходите за работна ръка и прибиране на продукцията.

От Браншова камара "Плодове и зеленчуци" настояват за намалена ставка на ДДС върху продукцията, по-добър контрол върху нелоялните търговски практики и създаване на модерни хладилни и складови бази.

Според организацията кооперирането на производителите може да помогне за изграждането на по-къси вериги на доставка и за улесняване на износа.

Орманова изрази притеснение и от подготовката на новия стратегически план за разпределение на европейските средства, като заяви, че неправителствените организации в земеделието са изключени от националната работна група.

Тя предупреди, че се очаква намаление на европейското финансиране за селскостопанската политика с близо 20%.

"Сектор "Земеделие" не може да съществува само по предизборни програми. Нужни са ясни ангажименти за законодателни промени - Закон за браншовите организации и Закон за кооперативите, както и активна държавна позиция в Брюксел. Времето за общи приказки отдавна изтече", подчерта Светлана Орманова.