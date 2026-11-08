Георг Георгиев поиска оставката на Гълъб Донев: "Колосална лъжа"

Депутатът от ГЕРБ и бивш външен министър Георг Георгиев заяви, че спорът около писмото на финансовия министър Гълъб Донев до Европейската комисия е достатъчен повод за оставка. Повод за реакцията му станаха твърденията за две различни версии на документ, свързан с евентуално пренасочване на част от осигурителните вноски от втория пенсионен стълб към Националния осигурителен институт (НОИ).

"Такава колосална лъжа е сама по себе си повод за оставка", заяви Георгиев, коментирайки действията на финансовия министър и противоречивата информация около намеренията на правителството.

Случаят предизвика политически спор, след като от опозицията съобщиха за обсъждано предложение част от вноските за допълнително задължително пенсионно осигуряване да бъдат пренасочени към държавното обществено осигуряване. Първоначално управляващите отрекоха да съществува подобен план, но впоследствие съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов представи документ от кореспонденцията с Европейската комисия, който според него доказва обратното.

Впоследствие Гълъб Донев потвърди пред БНТ, че правителството действително е обсъждало подобна възможност за осигурителните вноски на родените след 1959 година.

Напрежението се засили, след като от "Демократична България" обявиха, че разполагат с информация за две версии на писмо до Европейската комисия от 2 ноември. Според партията едната версия съдържа предложението за промяна във втория пенсионен стълб, докато в другата то липсва. От формацията изразиха съмнения за последваща подмяна на документа.

Георг Георгиев подкрепи необходимостта от изясняване на случая и заяви, че според него управляващите са можели да признаят обсъждането на подобна идея, вместо да отричат съществуването ѝ.

"Не можеш да лъжеш всички, винаги и по всяко време. А в момента правителството се опитва да прави точно това", коментира депутатът от ГЕРБ.

По думите му управляващите са имали възможност да обяснят, че предложението е било разглеждано на експертно ниво, но впоследствие е отхвърлено. Вместо това, според Георгиев, са избрали да обвиняват опозицията в разпространяване на невярна информация.

Той определи случая като симптом на по-сериозни проблеми в управлението, които според него ще се отразят върху разходите на домакинствата за електроенергия, отопление и основни стоки.

"Това правителство дойде с обещанието, че ще лекува инфлацията, а с новия си бюджет всъщност помпа цените и инфлацията", заяви Георгиев.

Депутатът отправи критики и към проектобюджета за 2026 година, като изрази мнение, че заложените показатели ще доведат до увеличаване на държавния дълг, бюджетния дефицит и инфлацията.

Според него представянето на проектобюджета в Университета за национално и световно стопанство е било предварително обмислен ход, който е изместил общественото внимание от съдържанието на финансовата рамка към мястото на нейното представяне.

Георгиев оспори и твърденията, че настоящите бюджетни затруднения са наследени от предходното управление. Той посочи, че в периода между 2021 и 2026 година значителна част от управлението на страната е била осъществявана от служебни кабинети, назначени от тогавашния президент Румен Радев.

По отношение на бюджетния дефицит депутатът заяви, че при отчитане на определени разходи за отбрана и приложимите изключения дефицитът на правителството на Росен Желязков е можел да достигне 3 процента, съответстващи на Маастрихтските критерии.

Георгиев отправи критики и към начина, по който според него се използват констатациите на Сметната палата, като обвини управляващите в опит да прехвърлят отговорността за настоящите финансови проблеми върху предишни правителства.

Изказването на депутата от ГЕРБ поставя отново във фокуса на политическия дебат въпроса за прозрачността на решенията, свързани с пенсионната система, както и за достоверността на официалната кореспонденция с европейските институции.

Към момента твърденията за подмяна на документи остават обвинения на представители на опозицията, а представената информация не установява сама по себе си извършено нарушение.