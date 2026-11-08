Трагедия в Плевенско: 18-годишен шофьор блъсна и уби 4-годишно дете

Четиригодишно дете загина при тежък пътен инцидент в плевенското село Гривица, след като беше блъснато от джип, управляван от 18-годишен младеж. Трагедията се е разиграла в събота, 7 ноември, в централната част на населеното място, съобщава NOVA.

Инцидентът е станал около 15:30 часа, докато детето е пресичало пътното платно в центъра на селото. Ударът е бил фатален и то е загинало на място.

По информация на Министерството на вътрешните работи пробите на младия водач за употреба на алкохол и наркотични вещества са отрицателни.

След катастрофата 18-годишният шофьор е задържан за срок до 24 часа.

Към момента в предоставената информация не се посочват причините за инцидента, нито скоростта, с която се е движил автомобилът. Не се съобщават и допълнителни подробности за обстоятелствата, довели до фаталния удар.

Смъртта на детето предизвика силно обществено напрежение в Гривица, като близки и роднини на семейството се събраха на централния площад на селото.

Впоследствие множеството се е насочило към дома на задържания младеж, където е организиран протест.

Заради напрежението и опасенията от ескалация органите на реда са предприели допълнителни мерки за сигурност.

В селото е разположено засилено полицейско присъствие, подкрепено от служители на Жандармерията, с цел предотвратяване на евентуални сблъсъци.

Според последната информация, съобщена от NOVA, обстановката в Гривица е спокойна.

Тежкият инцидент отново поставя въпроса за безопасността на движението в населените места, особено в районите, където пешеходци и автомобили споделят едно и също пътно пространство.

Предстои компетентните органи да изяснят точния механизъм на катастрофата и обстоятелствата, при които младият водач е блъснал детето.

Разследването трябва да установи причините за трагедията и дали са налице нарушения на правилата за движение по пътищата.