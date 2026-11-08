Борисов: Българите губят милиони всеки месец, а властта не решава проблемите

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов отправи серия от критики към управляващите по време на излъчване на живо във Facebook. Основен акцент в изказването му бяха високите цени на горивата и отражението им върху покупателната способност на българските граждани, но той засегна и въпросите за инфлацията, природния газ, кореспонденцията с Европейската комисия и контейнерите, попаднали в морето край българското Черноморие.

Според Борисов всеки месец между 200 и 300 милиона евро излизат от джобовете на българските граждани заради поскъпването на горивата и други стоки и услуги. Той обвини управляващите, че не предприемат необходимите мерки за ограничаване на цените, въпреки че разполагат с възможностите да го направят.

В началото на излъчването беше представено предложение на ГЕРБ за намаляване на данъчната тежест върху горивата, включително понижаване на ДДС от 20 на 9 процента и промяна в акциза. Според представените от партията изчисления подобна мярка би могла да намали цената на литър гориво с около 40 евроцента, което би означавало приблизително 20 евро по-малко при зареждане на 50 литра.

От ГЕРБ изчисляват, че годишните спестявания за домакинствата и бизнеса биха достигнали около 1,2 милиарда евро. Тези прогнози бяха представени като аргумент в подкрепа на предложението, без в излъчването да бъде изложена подробна методика за изчисляването им.

Борисов постави под въпрос и начина, по който се формират крайните цени на горивата. Той заяви, че при относително стабилна цена на суровия петрол стойността на бензина и дизела по бензиностанциите продължава да нараства. Според него една от причините е надценката на рафинериите, която той определи на 30 процента.

Лидерът на ГЕРБ обвини управляващите и в процедурно забавяне на предложението на партията в Народното събрание. По думите му парламентарните почивки са били използвани, за да се възпрепятства разглеждането на мерките.

Борисов свърза поскъпването на горивата с общото увеличение на цените, като посочи, че по-високите транспортни разходи се отразяват върху крайната стойност на хранителните продукти и останалите стоки.

Той отправи критики и към финансовата политика на кабинета, заявявайки, че инфлацията увеличава приходите в бюджета, докато гражданите губят покупателна способност.

По време на излъчването думата взе и Ирена Янева, представена като 22-годишна студентка по стопанско управление от Бургас. Тя направи сравнение между цените на дизела, пропан-бутана и природния газ през управлението на ГЕРБ и настоящия период.

Янева постави въпроса защо цените на определени горива се увеличават дори при промени в данъчното облагане. Тя обърна внимание и на отражението на цената на природния газ върху домакинствата, производителите и земеделските стопани, като предупреди, че по-високите производствени разходи могат да доведат до ново поскъпване на храните.

В друга част от изказването си Борисов коментира спор около писмо, изпратено до Европейската комисия. Той твърди, че са съществували две версии на документ с един и същ входящ номер, като според него е направен опит за последваща корекция на първоначално изпратения текст.

Борисов посочи, че Божидар Божанов е обърнал внимание на документа, публикуван на официалния сайт на Европейската комисия. Лидерът на ГЕРБ отправи критики и към начина, по който темата е била обсъждана в медиите, като обвини представители на управляващите, че вместо да обяснят разминаванията, са насочили обвинения към опозицията.

Твърденията за съдържанието, датите и регистрацията на документите представляват позиция на Борисов и изискват самостоятелна проверка.

Лидерът на ГЕРБ засегна и ситуацията с контейнерите, попаднали в морето край Царево, като постави въпроси за действията на институциите и евентуалните рискове от съдържанието им.

Той коментира информации за предмети и стоки, изхвърлени на брега, сред които хранителни продукти и коледна украса. Борисов постави въпроса дали е извършена достатъчна проверка на контейнерите, останали във водата, и дали съществува риск от опасни товари.

В края на предоставената част от изказването си Борисов се спря и на доставките на природен газ. Той заяви, че докато газопроводът "Балкански поток" функционира, България не би трябвало да изпитва проблеми с газовите доставки. Според него управляващите разполагат с необходимите възможности да реагират при затруднения.

Борисов обобщи критиките си с твърдението, че управляващите разполагат с пълната власт, но продължават да търсят отговорност извън собственото си управление.

Изявлението очерта позицията на ГЕРБ по няколко икономически и политически въпроса, като постави на преден план искането за по-ниски данъци върху горивата и обвиненията към кабинета за недостатъчни действия срещу поскъпването.