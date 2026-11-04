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Велислав Величков: Подкрепата на Борисов за Гюров беше стратегическа грешка

Велислав Величков: Подкрепата на Борисов за Гюров беше стратегическа грешка
БТА

Според депутата от "Продължаваме промяната" намесата на лидера на ГЕРБ е отблъснала избиратели на президентските избори. Величков коментира и кандидатите за новия Висш съдебен съвет

Подкрепата на Бойко Борисов за Андрей Гюров на президентските избори е била стратегическа грешка, която е довела до загуба на гласове. Това заяви депутатът от "Продължаваме промяната" Велислав Величков в предаването "Денят ON AIR" по Bulgaria ON AIR.

"Не знам кой измисли това с гражданина Борисов, който подкрепя гражданина Гюров, както каза самият Борисов в изборния ден. Г-н Гюров не е търсил подкрепата на Борисов. Никоя от партиите в ДБ и ПП не е търсила подкрепата на Борисов", заяви Величков.

Според него публичната подкрепа на лидера на ГЕРБ е имала отрицателен ефект върху резултата на кандидатпрезидентската двойка Гюров–Кандев.

"Карти с г-н Борисов не се играят, защото той лъже винаги на карти. Това се оказа стратегическа грешка, която отне гласоподаватели в изборния ден", коментира депутатът.

По думите му голяма част от избирателите на ГЕРБ не са участвали в гласуването, като той припомни изказване на Борисов, че могат да си спестят отиването до урните.

Величков коментира и отношенията между партиите в ПП-ДБ. Според него "Продължаваме промяната", "Да, България" и "Демократи за силна България" имат собствени програми, ценности и принадлежност към различни европейски политически семейства.

Той подчерта, че между формациите може да има координация както в предизборните кампании, така и в парламентарната дейност, независимо от съществуващите различия.

Депутатът отправи критики и към част от кандидатите за новия Висш съдебен съвет (ВСС).

"Има много цветни хора, които могат да бъдат полезни на правосъдната система, но има и хора, които не знам какво правят в кандидатските листи и защо бяха на изслушване", заяви Величков.

Според него някои от кандидатите не успяват да посочат основните проблеми на съдебната власт и нямат публично изразени позиции по тях.

Величков съобщи, че по инициатива на ПП и ДБ са били изискани кариерните справки на кандидатите, но според него едва петима-шестима членове на парламентарната комисия по правни въпроси са се запознали с документите.

По думите му след проведените изслушвания партията вече е очертала четири "червени линии" при избора на новия ВСС.

Депутатът уточни, че окончателната позиция на "Продължаваме промяната" ще бъде представена след приключването на изслушванията на кандидатите за Прокурорската колегия.

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