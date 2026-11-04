Първан Симеонов: Яркото противопоставяне БСП - СДС се завръща

„Не екзитполът е криво огледало на политическата реалност, политическата реалност е крива и добре че го има правото огледало на екзитпола, за да се види къде са изкривяванията".

Това заяви политологът Първан Симеонов от социологическа агенция „Мяра“ в интервю за БНР, коментирайки разминаванията между предварителните проучвания и окончателните резултати от президентските избори. По думите му екзитполът е декларативно изследване и точността му зависи до голяма степен от откровеността на анкетираните. Част от избирателите отказват да участват, други заявяват, че не подкрепят никого, а трети не посочват реалния си избор.

„Някакви хора не са се чувствали много удобно да кажат за кого са гласували“.

Той допълни, че е възможно определени електорати да бъдат свръхпредставени в изследванията, включително заради инструкции към симпатизантите на някои политически сили да участват в екзитполовете.

Политологът обаче беше категоричен, че проблемът не е в методологията или подбора на извадката. Той посочи, че в същите секции, в които се провежда екзитполът, впоследствие се извършва и паралелно преброяване.

„То се прави в същите секции, от същите хора, по същата установена методика, която на първия тур на президентските избори не показа никакви изкривявания“.

Той определи като конспиративна теория съмненията, че резултатите от вота са били манипулирани, само защото този път екзитполовете не са съвпаднали с окончателните резултати.

Първан Симеонов коментира и възрастовия профил на избирателите. Според него на президентските избори не се е наблюдавала отчетлива мобилизация на младите хора.

По данни, цитирани от него, младите са съставлявали 15,3% от гласувалите – приблизително колкото и на първия тур, както и на парламентарните избори на 19 април.

За разлика от настоящия вот, последната ясно изразена млада вълна е била през април 2021 г., когато партията на Слави Трифонов успява да се изкачи до второто място благодарение на подкрепата на младите избиратели.

По думите на Симеонов младите са подкрепили Андрей Гюров в съотношение 60:30, докато по-възрастните избиратели са се ориентирали повече към червения и зеления политически спектър.

поред политолога в България отново се наблюдава ярко политическо противопоставяне, напомнящо разделението между БСП и СДС от началото на демократичните промени.

„Буквално в реминисценция на ония времена живеем“.

Той направи важно разграничение между тогавашното и сегашното противопоставяне. Според него преди то е било основано предимно на принципни политически различия, докато днес все по-голяма роля играе омразата между политическите лагери.

Симеонов предупреди, че това напрежение трябва да бъде намалено, защото в противен случай съществува риск партийната система да загуби способността си да функционира пълноценно и да води смислен политически дебат.