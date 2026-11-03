Емануил Йорданов пред ТАРАЛЕЖ: На челата на Гюров и Кандев пишеше „Аз съм неизбираем“

Победата на Илияна Йотова на президентските избори е логичен резултат от състоянието на българската политическа система. Това коментира пред ТАРАЛЕЖ Емануил Йорданов, бивш вътрешен министър в кабинета на Иван Костов, който беше и част от инициативния комитет на Йотова.

Той подчерта, че партията, спечелила парламентарните избори по-рано тази година, е успяла да повтори успеха си чрез подкрепата за Йотова.

„Победата на госпожа Йотова в тези избори, мисля, че е най-логичното нещо за състоянието на българската политическа система. Партията, която спечели парламентарните избори през тази година с впечатляващ резултат, успя да повтори успеха си, подкрепяйки госпожа Йотова“, заяви той.

Според Йорданов противопоставянето между Изтока и Запада, което се превърна в една от основните теми на предизборната кампания, е било наложено от политическите опоненти на Йотова заради липсата на възможност да водят съдържателен дебат за президентската институция.

„Другият лагер извади двама изключително неподходящи кандидати, особено единият. И тъй като нямаха никаква възможност да участват в дискусия, що се отнася до правомощията на президента и вицепрезидент...видяхме дори, че Кандев се кри като партизанин цяла кампания. Трябваше да изместят темата и най-удобно им беше да говорят за противопоставяне Изток–Запад“, коментира той.

Йорданов засегна и международната политика и разговорът за нея по време на кампанията като напомни за предстоящата среща на американския президент Доналд Тръмп, руския държавен глава Владимир Путин и китайския лидер Си Дзинпин.

„Говорим за трима водачи на големи държави, които имат желание да поглъщат чужди територии в нарушение на международното право. И по тази причина Тръмп и Си Дзинпин подкрепят Путин и го окуражават“, заяви той.

По отношение на геополитическата ориентация на страната Йорданов беше категоричен, че членството на България в Европейския съюз и НАТО не може да бъде поставяно под въпрос.

„Що се отнася до външнополитическата ориентация на България, тя няма как да бъде променена в настоящия момент и в близко бъдеще, защото поколения българи са работили за това България да заеме своето достойно място в Европа. Много хора сме работили за членството ѝ в Европейския съюз и в НАТО, включително и аз“, подчерта той.

Победа на Йотова или загуба за демократичната общност?

Според Йорданов изборният успех на Илияна Йотова се дължи както на политическата подкрепа за кандидатурата ѝ, така и на личните ѝ качества и професионалния ѝ път.

Той обаче не приема еднозначно тезата, че резултатът представлява поражение за дясната общност. По думите му тя е показала способност за мобилизация, но състоянието на политическите формации, които я представляват, продължава да буди притеснения.

„Госпожа Йотова спечели на базата на една впечатляваща политическа биография и на своите качества. Що се отнася до дясната общност, дясната общност също спечели, защото показа, че може да се мобилизира и може да работи. Въпреки че, ако погледнем в момента какво е състоянието на партиите, които представляват дясната общност, нещата не са много оптимистични“, коментира Йорданов.

Той отправи критики към политическите формации в дясното пространство, като постави акцент върху неспособността им да изградят нови разпознаваеми лидери.

„Аз не съм видял тази група от партии в рамките на изминалите пет години да създаде един млад политик, който да застане с лицето си пред народа“, заяви той.

Особено критичен беше към начина, по който са били издигнати Андрей Гюров и Георги Кандев.

„Аз не можах да разбера кой, кога, как и защо избра Гюров и Кандев за кандидати, когато и на двамата на челата им пише: „Аз съм неизбираем“, заяви Йорданов.

Ще бъде ли Илияна Йотова независим президент?

Йорданов отхвърли категорично критиките, че Илияна Йотова няма да успее да се еманципира от политическите сили, подкрепили кандидатурата ѝ, и няма да изпълнява ролята на коректив на изпълнителната власт. Според него подобни твърдения са били част от предизборната кампания и не са били подкрепени с аргументи.

„Няма абсолютно никакво основание да се правят такива твърдения. Тези неща ги говорят хора, които или не познават Илияна Йотова, или са крайно недобросъвестни. Просто кампанията беше така организирана, че се говореха всякакви глупости с идеята, че като бъдат повторени хиляда пъти, ще станат истина. Крещеше се по студията, без да се дават никакви аргументи“, заяви той.

По думите му резултатът от изборите е показал несъстоятелността на тази стратегия и е разкрил проблемите в ръководствата на десните политически формации.

„Но в крайна сметка се видя резултатът и всъщност победата на Илияна Йотова е над самодейните ръководства на партиите, които в момента запушват дясното пространство“, подчерта Йорданов.

Той коментира и отношенията между президентската институция и изпълнителната власт, като посочи, че политическата близост между държавния глава и парламентарното мнозинство не означава непременно липса на независимост.

Според него президентът трябва да бъде коректив на останалите власти, но това не предполага непрекъснато противопоставяне.

„И в крайна сметка задачата на президента не е да прави някакви постоянни скандали с изпълнителната и законодателната власт, а просто трезво и спокойно да сочи грешките там, където в действителност ги има. Самоцелното изживяване на един президент като опозиционер не мисля, че може да носи полза на когото и да е“, заяви той.

Жените в президентската институция

В заключение Йорданов обърна внимание на ролята на жените в президентската институция през годините на демократичния преход. Според него опитът и качествата на жените, заемали поста на вицепрезидент, са допринесли за промяната в обществените нагласи и за възможността България да избере жена за държавен глава.

„И тук бих искал да добавя и още нещо: в годините на прехода най-добрите вицепрезиденти бяха жени. Това са Блага Димитрова, Маргарита Попова и Илияна Йотова. Това натрупване доведе и до възможността българите да изберат жена за президент. И това се случи. И мисля, че няма защо да се притесняваме за бъдещето“, заключи Йорданов.