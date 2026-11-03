2000 евро скрит дълг за всеки абонат на парно в София?

Задържането на цените не означава, че разходите са изчезнали. Разликата между реалната цена на природния газ и регулираната цена на парното се натрупва, а последствията могат да се усетят през следващите ценови периоди, предупреждава енергийният експерт Антон Иванов.

Всеки абонат на "Топлофикация София" има приблизително 2000 евро скрит дълг към "Булгаргаз". Тази тревожна оценка направи енергийният експерт Антон Иванов от Българския енергиен и минен форум в интервю пред БНР.

Зад цифрата стои сериозен финансов проблем, който засяга не само столичното парно, но и бъдещето на цените за милиони потребители. Според експерта задържането на регулираните цени не премахва реалните разходи на дружествата. Разликата продължава да се натрупва и рано или късно трябва да бъде покрита.

"Сметката се трупа! Тя няма да изчезне", предупреждава Иванов.

Това поставя неудобен въпрос пред софиянци: плащат ли днес по-ниска цена за парното, но за сметка на задължения, които ще тежат върху дружеството и потребителите в бъдеще?

2000 евро на абонат - какво стои зад тази сметка?

Посочените от експерта около 2000 евро представляват приблизителна оценка за натрупания финансов недостиг, разпределен спрямо абонатите на столичната топлофикация.

Това не означава, че всеки потребител има индивидуално задължение от 2000 евро към "Булгаргаз". Става дума за оценка на финансовата тежест, свързана с разходите за природен газ и натрупаните задължения на топлофикационното дружество.

Според Иванов реалните разходи на топлофикациите могат да се окажат по-високи от предвидените в ценовите решения на Комисията за енергийно и водно регулиране.

Последиците ще бъдат видими във финансовите баланси на дружествата през следващите ценови периоди.

Ще поскъпне ли парното през зимата?

Въпреки натрупаните финансови проблеми Антон Иванов не очаква увеличение на цените на електроенергията и парното за битовите потребители през настоящия зимен сезон.

Според него в прогнозите на КЕВР не е заложено продължително запазване на сегашните високи цени на природния газ. Очакванията са международните пазари постепенно да се успокоят, което би ограничило разликата между реалните разходи и регулираните цени.

Това обаче не означава, че финансовият проблем на "Топлофикация София" е решен.

Договорът с "Боташ" отново е на дневен ред

Енергийният експерт коментира и договора с турската компания "Боташ".

По думите му споразумението няма пряко отражение върху формирането на цените през настоящия месец. Иванов обръща внимание и на различията между пазарите на електроенергия и природен газ.

При електроенергията за битовите потребители съществуват компенсаторни механизми, докато при природния газ няма аналогична система за защита.

България остава зависима от външни доставки на природен газ. Договорът с Азербайджан осигурява по-благоприятни ценови условия, но покрива само част от потреблението на страната.

Малкият бизнес остава без достатъчна защита

Особено уязвими са малките предприятия, които използват природен газ в производството или за отопление.

За разлика от домакинствата, които могат да преминат към електрическо отопление, много фирми нямат реална възможност да сменят основния си енергоизточник.

Липсата на достатъчно компенсационни механизми при природния газ поставя малкия бизнес в неблагоприятна позиция при резки ценови промени.

По-евтиното парно днес може да излезе скъпо утре

Според експертната оценка настоящото задържане на цените не бива да се приема като гаранция за финансова стабилност.

Натрупаните разходи остават и могат да се превърнат в сериозен проблем за топлофикационните дружества през следващите години.

За абонатите на "Топлофикация София" това е още един повод за притеснение на фона на авариите, продължителните ремонти и проблемите с топлоподаването в различни столични квартали.

Парното може и да не поскъпне тази зима, но сметката продължава да расте. А въпросът кой в крайна сметка ще плати натрупаните милиони остава отворен.