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Джокович оцеля след сет и пробив пасив и запази надеждите си за Торино

Джокович оцеля след сет и пробив пасив и запази надеждите си за Торино
ATP

Седемкратният шампион в Париж обърна Валентен Вашеро след 2 часа и 36 минути игра

Новак Джокович преодоля трудно Валентен Вашеро на старта на турнира от сериите „Мастърс“ в Париж. Сърбинът изоставаше със сет и пробив, но стигна до победа с 6:7(5), 7:5, 6:1 и запази шансовете си за участие във Финалния турнир на АТП в Торино.

С успеха Джокович прекъсна серията от пет поредни победи на представителя на Монако, който пристигна във френската столица след спечелената титла в Базел.

Първият сет премина през оспорвани моменти. При 6:5 Вашеро достигна до три сетбола при сервис на сърбина, но Джокович ги отрази и доведе частта до тайбрек. В него тенисистът от Монако навакса изоставане от 4:5 точки и поведе в мача след 7:5.

Вашеро проби още в първия гейм на втория сет, а при 1:2 Джокович поиска медицинско прекъсване заради проблем с рамото. Сърбинът обаче върна пробива за 2:2 и остана в борбата.

При 3:4 Вашеро също се нуждаеше от медицинска помощ заради болки в глезена. Придвижването му се затрудни, а Джокович се възползва и спечели частта със 7:5.

В решителния сет 39-годишният сърбин пое контрола и затвори мача с 6:1. Той заема 11-о място в годишната ранглиста с 2940 точки и се нуждае от изкачване сред първите девет, за да получи право на участие във финалите в Торино.

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