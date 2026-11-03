Вратарят на Андора в тежко състояние след смъртта на съперников футболист

Вратарят на Андора Хесус Овоно се намира в много тежка ситуация, след като нападателят на Тенерифе Хесус де Мигел почина. До трагичния инцидент се стигна след тежък сблъсък между тях. Във вторник сутрин Де Мигел е загубил битката за живота си.

Последните информации от Испания сочат, че стражът от Екваториална Гвинея се намира в сложно психическо състояние. Овоно е дълбоко потресен от инцидента, съобщава El Partidazo. От неговия клуб правят всичко възможно, за да му помогнат да се пребори със случилото се.

Още преди да научи за смъртта на Де Мигел, Овоно е поискал да се свърже с него. След трагичната новина обаче той иска да се обърне лично към семейството на починалия футболист, за да изрази скръбта си и да предложи помощ, преди да направи изявление пред медиите.

Вратарят трябва да се справя и с острите реакции на фенове след случилото се. В резултат на огромния натиск вратарят е взел решение да закрие профила си в Instagram.

Междувременно испанската полиция започна разследване за евентуално причиняване на смърт по непредпазливост. Съобщава се, че е образувано производство и в случая ще се включат и прокурори.