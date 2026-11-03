Експерт: Задълженията на „Топлофикация София“ тежат не само върху самото дружество, но и върху „Булгаргаз“

„Топлофикация София“ е в състояние на технически фалит. Задълженията ѝ тежат не само върху самото дружество, но и върху „Булгаргаз“. Това заяви пред НОВА Нюз енергийният анализатор Светомир Николов от програма „Геоикономика“ на Центъра за изследване на демокрацията.

„Топлофикация София“ е най-големият единичен потребител на природен газ в страната. Годишното потребление на България е около 2,5 млрд. куб. метра.

Николов каза, че договорът за доставки на газ от Азербайджан е сред причините цената на синьото гориво у нас да остава по-ниска от тази в Западна Европа.

Увеличението на цената на природния газ с 32,5% ще се отрази на разходите на компаниите, които използват горивото.

Според експерта това няма да доведе автоматично до промяна в сметките на домакинствата за парно и електроенергия, тъй като регулираните цени се определят на годишна база, докато цената на газа се утвърждава всеки месец.