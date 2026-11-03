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Най-важното от България на 03.11.2026 г.

Най-важното от България на 03.11.2026 г.
БТА

Екипът на ТАРАЛЕЖ събра акцентите от деня

Цените на електроенергията и парното за битовите потребители няма да се повишават до 1 юли 2027 г. Това увери вицепремиерът Атанас Пеканов, като потвърди ангажимента, обявен от премиера Румен Радев миналата седмица.

По думите му поскъпването на природния газ се дължи на тенденциите на международните пазари, като само през последния месец цената му на европейските борси е нараснала с 30%, а за последните три месеца увеличението достига 80%.

Продължаваме промяната“ (ПП) е готова да организира протести, ако кабинеът внесе предложение за пренасочване на половината от вноската за втория пенсионен стълб към Националния осигурителен институт (НОИ). Това стана ясно от думите на лидера на формацията Асен Василев, който говори в кулоарите на парламента преди началото на заседанието на бюджетната комисия. 

„Ако това, което излезе в медиите, е вярно – че 2,5% ще се вземат от пенсионните вноски, за да отидат в НОИ, е 433 евро. Всеки от нас догодина, вместо да получи по индивидуалните си партиди 433 евро, които могат да бъдат наследявани, записани са лично срещу неговото име на базата на заплатата, върху която се осигурява, ще му ги вземе Гълъб Донев, ще ги сложи в общия кюп и срещу това, даже да няма допълнително увеличение на пенсиите, само ще приложи швейцарското правило“, разкритикува плановете Василев, цитиран по БТА.

Председателят на парламентарната комисия по бюджет и финанси Константин Проданов от "Прогресивна България" отрече да се планира прехвърляне на част от вноските във втория пенсионен стълб към Националния осигурителен институт (НОИ).

Той определи появилата се информация като фалшива новина и заяви, че подобна мярка не е била обсъждана.

Централната избирателна комисия обяви окончателните резултати от втория тур на изборите за президент и вицепрезидент, проведени на 1 ноември 2026 г.

Илияна Йотова и Кирил Вълчев са получили подкрепата от 1 093 852 гласа или 57,566%.

За двойката на Андрей Гюров и Георги Кандев с гласували 750 251 или 39,483%

Закриването на Комисията по досиетата е стряскащо, неаргументирано и част от идеологията на сегашното управление. Това смятат българските евродепутати Андрей Ковачев, Андрей Новаков, Ева Майдел, Емил Рад, Ивайло Вълчев, Илия Лазаров, Никола Минчев, Радан Кънев и Христо Петров.

Решението на управляващите за закриване на Комисията по досиетата и прехвърлянето на нейните функции към Държавна агенция „Архиви“ е стряскащо и поражда сериозни съмнения за идеологическата посока, в която върви сегашното управление, което няма никакви притеснения да се обгражда с генерали, офицери и агенти от Държавна сигурност и техните семейства”, смятат те. 

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Константин Проданов отрече пренасочване на пенсионни вноски от втория стълб към НОИ

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