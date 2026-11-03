Николай Найденов: Престъплението не може да бъде път към богатство, а корупцията - средство за власт

Борбата с организираната престъпност и корупцията трябва да обхваща не само разкриването на престъпленията, но и отнемането на незаконно придобитото имущество. Това заяви министърът на правосъдието Николай Найденов на международен семинар, посветен на конфискацията на активи, организиран от френски институции и френското посолство в България.

"В правовата държава престъплението не може да е път към богатство, а корупцията - средство за власт и привилегии", посочи Найденов. Форумът събра магистрати, разследващи и експерти от България, Франция, Румъния, Сърбия и Турция.

Министърът подчерта, че целта на институциите трябва да бъде прекъсването на финансовите потоци и икономическите зависимости на престъпните мрежи, както и ограничаването на достъпа им до незаконно придобени активи. По думите му организираната престъпност и корупцията подкопават доверието в демократичния модел и правовата държава.

Найденов определи като важна стъпка изваждането на България от "сивия списък" на Групата за финансово действие (FATF), обявено на 30 октомври в Париж. Според него това е ключово за възстановяването на доверието в способността на българските институции да противодействат на изпирането на пари.

Сред приоритетите на правосъдното министерство е и въвеждането в националното законодателство на европейската директива за възстановяване и конфискация на активи. Найденов съобщи, че през лятото екипът му е подготвил концепция и законопроект, а на 30 октомври са започнали обществени консултации.

"За преодоляване на натрупаното забавяне, предприех конкретни действия. През лятото в Министерството на правосъдието разработихме концепция за съответствие на националната правна рамка с изискванията на европейската директива и подготвихме законопроект, основан на възприетия концептуален подход", заяви министърът.

Той припомни, че през 2024-2025 г. в България са се сменили четири правителства, без да бъде осъществена необходимата реформа в тази област.

"Доверието в правовата държава не се изгражда с декларации, а с решителни действия, за да не може незаконно придобитото богатство да бъде превърнато в трайна икономическа и политическа власт", подчерта Николай Найденов.