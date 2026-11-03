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Бивш футболист на Левски прекрати кариерата си

Бивш футболист на Левски прекрати кариерата си
levski.bg

Абдулахи Шеху ще става политик

Бившият халф на Левски Абдулахи Шеху прекрати кариерата си на 33-годишна възраст. Той вече е поел по нов път, свързан с обществената и политическата дейност в родината му. Амбициите му са свързани с това да стане депутат на предстоящите избори през 2027 година. 

Шеху за последно игра в Кано Пиларс в Нигерия. 

Абдулахи Шеху пристигна на „Герена“ през септември 2022 г. като свободен агент от кипърския Омония Никозия. За Левски защитникът изигра 8 официални срещи, след което напусна през януари 2023 година. 

След това халфът дълго време беше без отбор, за да подпише с Кано Пиларс през лятото на 2024 година. 

Шеху е играл още за Платю Юнайтед, Кадсия, Униао Мадейра, Анортозис и Бурсаспор. За националния отбор на Нигерия е записал 42 мача. 

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