Бивш футболист на Левски прекрати кариерата си

Бившият халф на Левски Абдулахи Шеху прекрати кариерата си на 33-годишна възраст. Той вече е поел по нов път, свързан с обществената и политическата дейност в родината му. Амбициите му са свързани с това да стане депутат на предстоящите избори през 2027 година.

Шеху за последно игра в Кано Пиларс в Нигерия.

Абдулахи Шеху пристигна на „Герена“ през септември 2022 г. като свободен агент от кипърския Омония Никозия. За Левски защитникът изигра 8 официални срещи, след което напусна през януари 2023 година.

След това халфът дълго време беше без отбор, за да подпише с Кано Пиларс през лятото на 2024 година.

Шеху е играл още за Платю Юнайтед, Кадсия, Униао Мадейра, Анортозис и Бурсаспор. За националния отбор на Нигерия е записал 42 мача.