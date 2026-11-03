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ООН осъди кървав руски удар по хуманитарен пункт в Запорожието

ООН осъди кървав руски удар по хуманитарен пункт в Запорожието
АП/БТА

Атаката на Москва отне живота на най-малко 33 човека

Мисията на ООН за правата на човека в Украйна определи руския въздушен удар по бивша училищна сграда в село Комишуваха като вероятно нарушение на международното право, предаде Франс прес. Атаката в югоизточната Запорожка област отне живота на най-малко 33 души, докато местни жители са се били събрали сутринта на мястото за получаване на хуманитарна помощ.

Украинският президент Володимир Зеленски обяви ударите за едни от най-смъртоносните от началото на войната. 

Ръководителят на мисията на ООН в страната Даниел Бел подчерта, че локацията и часовият диапазон на хуманитарната акция (между 10:00 и 12:00 часа на 2 ноември) са били публично обявени ден по-рано в социален канал с близо 5000 абонати. Според него руските сили или са знаели за струпването на хора, или са пренебрегнали основни процедури за проверка на целта, което нарушава фундаменталните принципи на международното хуманитарно право. 

Наблюдатели на световната организация уточниха, че при нападението са използвани управляеми авиационни бомби. Зеленски допълни, че Москва е атакувала обекта многократно, поразявайки включително и убежището, където цивилните са потърсили спасение след първия взрив. Повече от 50 души вероятно остават затрупани под отломките, а изпълняващият длъжността областен управител Михайло Семикин съобщи в Телеграм, че сред идентифицираните жертви има четирима полицаи и двама спасители. 

Междувременно назначеното от Москва ръководство на Запорожката АЕЦ обяви, цитирано от ТАСС, че при украинска атака с дрон срещу цивилен автомобил в окупираната част на областта са загинали двама души. Една от жертвите е била служителка в атомната електроцентрала. 

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