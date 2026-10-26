Комисия на ООН с тежки обвинения срещу Русия и Израел

Руските удари по украинските енергийни мрежи се определят като военни престъпления и престъпления срещу човечеството от представители на ООН по правата на човека, съобщава агенция ДПА.

В своя доклад пред Общото събрание на ООН в Ню Йорк, Независимата международна комисия за разследване на нарушенията в Украйна детайлно описва многогодишните систематични нападения срещу електропроводи, топлоцентрали, газови обекти и сходни жизненоважни обекти.

"Комисията стигна до заключението, че руските власти са извършили военни престъпления чрез умишленото насочване на атаки срещу граждански обекти, както и престъпления срещу човечеството чрез други нехуманни действия", се посочва в доклада на ООН.

Документът обръща внимание на факта, че през предходната зима милиони граждани са преживели прекъсвания на електричеството, а хиляди семейства са останали без отопление в студа, което се е отразило пагубно върху физическото и психическото здраве на хората.

"С настъпването на новия студен сезон атаките отново се засилиха и съществува сериозно безпокойство за живота и здравето на гражданите", се казва още в текста.

Органът, учреден от Съвета на ООН по правата на човека, отправя обвинения към Москва и за трафик на хора, свързан с набирането на наемници от други държави. "По-голямата част от вербуваните са били убити или са изчезнали, а другите са били ранени или пленени", констатира докладът. Подобни разкрития бяха оповестени и от правозащитната организация "Амнести Интернешънъл" (Amnesty International) през септември. По данни на Украйна над 28 000 чужденци от повече от 130 нации са подписали договори с руската армия след началото на пълномащабното нахлуване през февруари 2022 г.

В същия ден, Независимата международна комисия на ООН за разследване на окупираните израелски територии отправи тежки обвинения към Израел за извършване на "изтребление" (престъпление срещу човечеството) на Западния бряг и провеждане на "геноцид" срещу палестинското население в Газа, предава Франс прес.

"Израелските власти и сили са извършили престъпленията срещу чочеството "изтребление", "изтезание", "изнасилване", наред с други форми на сексуално насилие, на Западния бряг, както и "преследване", и в същото време "продължават да извършат актове на геноцид", се казва в публикувания по-рано днес доклад.