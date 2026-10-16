ООН предупреждава: Милиони украинци може отново да напуснат домовете си заради зимата

Милиони украинци, които са избягали от руската инвазия, а впоследствие са се завърнали по домовете си, може отново да бъдат принудени да напуснат жилищата си заради влошаващите се условия преди зимата. За това предупреди Международната организация по миграция (МОМ) към ООН.

Причина за нарастващия риск са продължаващите руски удари по гражданската енергийна инфраструктура, които нарушават снабдяването с електричество, отопление и вода. Според организацията много семейства разполагат с все по-малко възможности да се справят с предстоящите студени месеци.

„Зимата бързо наближава в Украйна и за много украинци предстоящите месеци може да се окажат най-трудните от началото на пълномащабната война“, заяви Артър Еркен, регионален директор на МОМ за Европа и Централна Азия.

По думите му милиони хора, които вече веднъж са напуснали страната или домовете си и са се върнали, отново са изправени пред опасността от разселване заради влошаващата се обстановка.

Милиони остават далеч от домовете си

От началото на руското пълномащабно нахлуване през февруари 2022 г. Украйна преживява най-голямата бежанска криза в Европа след Втората световна война.

По оценки на МОМ близо 3,6 милиона души продължават да бъдат вътрешно разселени. Други около 3,8 милиона са се върнали по родните си места, но често трябва да живеят в повредени жилища.

Приблизително 1,45 милиона от завърналите се са се установили в райони близо до фронтовата линия. От тях около 565 000 души живеят в Харковска област, където опасността от военни действия остава висока.

Еркен посочи, че руските атаки с дронове засягат граждански обекти, а многократните удари нанасят щети на електрическите мрежи и системите за отопление и водоснабдяване.

Липсата на ток може да се превърне в хуманитарна криза

Особено сериозен е проблемът с достъпа до вода, тъй като работата на водоснабдителните системи зависи от електричеството. За да намали риска от прекъсвания, МОМ е изградила 31 слънчеви електроцентрали в различни части на Украйна.

Според Еркен подобни съоръжения могат да подпомагат работата на водните системи, тъй като са по-трудни за атакуване и пълно унищожаване.

Сред най-уязвимите групи са възрастните хора, които живеят сами в жилищни блокове. По данни на организацията около 2,1 милиона души са в подобно положение.

Продължителното прекъсване на електричеството или отоплението може бързо да доведе до критична ситуация за тях, предупреди Еркен. Той допълни, че алтернативните източници на енергия, включително газовите печки и горивата, ще бъдат от особено значение през зимата.

Европа се подготвя за възможна нова бежанска вълна

Полша, Германия и Чехия са сред държавите, приютили най-много украински бежанци. Според Еркен тези страни се подготвят за възможността повече украинци да потърсят убежище извън родината си, ако условията там продължат да се влошават.

В същото време финансирането на хуманитарните усилия остава сериозен проблем. МОМ съобщава, че са осигурени по-малко от 7% от необходимите средства за плана ѝ за реакция на кризата в Украйна за 2026 г.

„Международната общност трябва да действа сега“, призова Еркен, като подчерта необходимостта от своевременна подкрепа за хората, изложени на риск от ново разселване.