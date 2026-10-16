Върховният главнокомандващ на НАТО: Военното превъзходство на Алианса възпира Русия от пряк сблъсък

НАТО притежава значително по-големи конвенционални военни възможности от Русия, което прави евентуален пряк сблъсък с Алианса сериозно предизвикателство за Москва. Това заяви върховният главнокомандващ на съюзническите сили на НАТО в Европа генерал Алексъс Гринкевич в интервю за германското издание „Шпигел“.

Американският военен изрази увереност, че Русия няма да предприеме мащабна конвенционална атака срещу европейските държави. Според него военният потенциал на Алианса възпира Кремъл от открита конфронтация и насочва руските действия към други форми на натиск.

Гринкевич посочи, че НАТО разполага с редица технологични предимства, сред които изтребителите от пето поколение F-35, както и по-съвременни ескадрени миноносци и подводници. По думите му тези способности имат съществено значение за възпирането на евентуална руска агресия.

Генералът подчерта, че запазването на това предимство изисква постоянни инвестиции в отбраната, обновяване на военното оборудване и провеждане на мащабни съвместни учения. Според него държавите от Алианса трябва не само да разполагат с необходимите ресурси, но и да демонстрират готовност да ги използват при възникване на заплаха.

Саботажите и другите действия под прага на открит конфликт

Според Гринкевич нежеланието на Владимир Путин да влиза в пряк военен сблъсък с НАТО е една от причините Москва да използва действия, които не достигат до открита война.

Военният командир постави под съмнение и широката употреба на термина „хибридни атаки“. По негово мнение това понятие понякога е прекалено общо и не описва достатъчно точно естеството на конкретните инциденти.

Той призова саботажите, палежите и терористичните нападения да бъдат назовавани конкретно, тъй като всяко от тези действия изисква подходящи мерки за противодействие. Според него по-прецизната терминология би помогнала на европейските държави да определят по-ясно необходимите стъпки за защита на сигурността си.

Предупреждение за руската стратегия спрямо Европа

В интервюто Гринкевич коментира и въпроса дали отношенията между Европа и Русия вече могат да бъдат определени като състояние на война. Той предупреди, че действията на руския президент са насочени не само към сигурността на европейските страни, но и към обществените нагласи в тях.

По думите му Москва се стреми да засили опасенията сред европейските граждани, че подкрепата за Украйна може да доведе до пряк военен конфликт с Русия.

Гринкевич заяви, че Путин иска да убеди европейците, че помощта за Киев създава риск от война. Въпреки това генералът смята, че засега тази стратегия не постига търсения ефект.

Той подчерта, че поддържането на отбранителните способности и единството между съюзниците остава ключово за възпирането на Русия и ограничаването на риска от пряка конфронтация.