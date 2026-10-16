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Руските удари оставиха 370 000 души без ток в Украйна

Руските удари оставиха 370 000 души без ток в Украйна
Снимка: AP/БТА

Атаки с дронове поразиха Волинска област край полската граница, повредиха предприятие с чуждестранни инвестиции и раниха най-малко девет души в различни части на Украйна

Руските атаки с дронове срещу Украйна оставиха около 370 000 души без електричество във Волинска област, която граничи с Полша. При ударите е поразено и предприятие с чуждестранни инвестиции, а двама души са ранени, съобщи областният управител Роман Романюк в Telegram, цитиран от Ройтерс.

Още петима души са пострадали при атака с дронове срещу жилищна сграда в град Уман, в централната част на Украйна, съобщи националната полиция в Telegram.

В Киев по време на руските удари са въведени аварийни прекъсвания на електрозахранването, информира частната енергийна компания ДТЕК в социалната мрежа X.

Междувременно Полша е вдигнала изтребители във въздуха с цел защита на въздушното си пространство по време на руските атаки срещу съседна Украйна. Това съобщиха полските въоръжени сили в X.

По-късно полската армия уточни, че не са установени нарушения на въздушното пространство на страната.

 
 

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