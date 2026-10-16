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Руска атака остави части от Киев и още 15 000 души в Украйна без ток

Руска атака остави части от Киев и още 15 000 души в Украйна без ток
Снимка: AP/БТА

Удари по енергийна инфраструктура прекъснаха електроснабдяването в украинската столица и Киевска област, а повреден обект доведе и до спад на налягането във водоснабдителната мрежа

Части от Киев и Киевска област останаха без електричество след руска атака срещу критична енергийна инфраструктура, съобщи украинското министерство на енергетиката, цитирано от ДПА.

По данни на ведомството електроснабдяването е прекъснато в няколко района на столицата и областта. Възстановителните дейности ще започнат, когато условията за сигурност позволят това. В Киев, околните райони и други части на страната беше обявена тревога за опасност от атаки с дронове.

Повреда на енергиен обект в Киевска област е причинила спад на налягането във водоснабдителната мрежа в няколко района на столицата, съобщи кметът на Киев Виталий Кличко в приложението "Телеграм". По думите му отломки от дрон са паднали в двора на частна къща и са предизвикали пожар на приземния етаж.

Междувременно около 15 000 души във Волинска област, в западната част на Украйна, са останали без електричество след руски удар по енергийната инфраструктура, съобщи украинският президент Володимир Зеленски. Той посочи, че ремонтните екипи не могат да започнат възстановяването заради риска от нови нападения.

Руските удари предизвикаха прекъсвания на електроснабдяването няколко пъти през тази седмица. В сряда Зеленски съобщи, че стотици хиляди души са останали без ток вследствие на руски атаки.

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