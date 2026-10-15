Британският военен министър: Украйна дава много повече, отколкото получава

Британският министър на отбраната Уес Стрийтинг заяви във Вашингтон, че подкрепата за Украйна „ще е от полза за американската мощ“ в бъдеще, предаде Франс прес.

По време на изказването си в Центъра за стратегически и международни изследвания британският министър посочи, че финансовата и военна помощ за Киев осигурява на САЩ сериозни предимства чрез придобиването на безценен боен опит и задълбочаването на връзките в отбранителната промишленост.

Според него в следващите години и десетилетия Вашингтон ще отчете огромния принос на Украйна за укрепването на американския военно-индустриален капацитет.

В речта си Стрийтинг описа Украйна „като съюзник, който дава много повече, отколкото получава“. Той илюстрира тази теза с трансформацията в двустранното обучение, отбелязвайки, че „преминахме от етап, в който ние обучавахме украинците, към фаза, в която украинците обучават нас“.

В по-късен етап от деня Уес Стрийтинг проведе официална работна среща със своя американски колега, министъра на отбраната Пийт Хегсет, в сградата на Пентагона.