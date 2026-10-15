Новини
Търси
Подкаст
Свят

Британският военен министър: Украйна дава много повече, отколкото получава

Британският военен министър: Украйна дава много повече, отколкото получава
АП/БТА

Преминахме от етап, в който ние обучавахме украинците, към фаза, в която украинците обучават нас, заяви Уес Стрийтинг

Британският министър на отбраната Уес Стрийтинг заяви във Вашингтон, че подкрепата за Украйна „ще е от полза за американската мощ“ в бъдеще, предаде Франс прес.

По време на изказването си в Центъра за стратегически и международни изследвания британският министър посочи, че финансовата и военна помощ за Киев осигурява на САЩ сериозни предимства чрез придобиването на безценен боен опит и задълбочаването на връзките в отбранителната промишленост.

Според него в следващите години и десетилетия Вашингтон ще отчете огромния принос на Украйна за укрепването на американския военно-индустриален капацитет.

В речта си Стрийтинг описа Украйна „като съюзник, който дава много повече, отколкото получава“. Той илюстрира тази теза с трансформацията в двустранното обучение, отбелязвайки, че „преминахме от етап, в който ние обучавахме украинците, към фаза, в която украинците обучават нас“.

В по-късен етап от деня Уес Стрийтинг проведе официална работна среща със своя американски колега, министъра на отбраната Пийт Хегсет, в сградата на Пентагона.

Още по темата

Великобритания и Германия: Време е за повече, а не за по-малко санкции срещу Русия

Великобритания и Германия: Време е за повече, а не за по-малко санкции срещу Русия

Принц Хари и Меган с първа съвместна публична поява във Великобритания от 4 години

Принц Хари и Меган с първа съвместна публична поява във Великобритания от 4 години

Бърнам: Иран почти сигурно е организирал паниката във военна база във Великобритания

Бърнам: Иран почти сигурно е организирал паниката във военна база във Великобритания

Анди Бърнам: Русия се е намесила в Брекзит

Анди Бърнам: Русия се е намесила в Брекзит

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Свят

Най-важното от света на 15.10.2026-та г.

Най-важното от света на 15.10.2026-та г.

Опасна поща: Американски конгресмени и изборни секции получиха пликове със съмнителен прах

Опасна поща: Американски конгресмени и изборни секции получиха пликове със съмнителен прах

Германия въвежда дигитална лична карта от началото на 2027-ма г.

Германия въвежда дигитална лична карта от началото на 2027-ма г.

Фон дер Лайен предлага създаването на стратегически резерви от газ в ЕС

Фон дер Лайен предлага създаването на стратегически резерви от газ в ЕС

Испанският ЦИК започна дисциплинарно производство срещу Педро Санчес

Испанският ЦИК започна дисциплинарно производство срещу Педро Санчес

Водещи

Вицепремиер на Северна Македония поиска предаването на Ива Михайлова

Вицепремиер на Северна Македония поиска предаването на Ива Михайлова

  • Преди 16 минути
Ал Пачино получава престижната награда за цялостно творчество

Ал Пачино получава престижната награда за цялостно творчество

  • Преди 22 минути
На живо: Левски се оттегля с гол преднина на полувремето

На живо: Левски се оттегля с гол преднина на полувремето

  • Преди 31 минути
ЦСКА и Монако почетоха Димитър Бербатов преди сблъсъка в София

ЦСКА и Монако почетоха Димитър Бербатов преди сблъсъка в София

  • Преди 33 минути
80-годишен мъж почина след откриването му с тежки наранявания в асансьор на метрото в София

80-годишен мъж почина след откриването му с тежки наранявания в асансьор на метрото в София

Най-важното от света на 15.10.2026-та г.

Най-важното от света на 15.10.2026-та г.

  • Преди 36 минути
Милан разгроми Залцбург с хеттрик на 19-годишен талант, бъдещи съперници на Левски с важни резултати

Милан разгроми Залцбург с хеттрик на 19-годишен талант, бъдещи съперници на Левски с важни резултати

  • Преди 42 минути
На живо: Рейналдо открива резултата в Нидерландия

На живо: Рейналдо открива резултата в Нидерландия

  • Преди 43 минути
КНСБ иска минимална заплата от 690 евро и поне 10% ръст на доходите през 2027 г.

КНСБ иска минимална заплата от 690 евро и поне 10% ръст на доходите през 2027 г.

  • Преди 50 минути
САЩ с нова отсрочка за рафинерията на "Лукойл" в Бургас

САЩ с нова отсрочка за рафинерията на "Лукойл" в Бургас

  • Преди 54 минути
Вангел Вангелов разкри кога ЦСКА може да се завърне на "Българска армия"

Вангел Вангелов разкри кога ЦСКА може да се завърне на "Българска армия"

  • Преди 58 минути
Илияна Йотова: Войната вече не е само между Русия и Украйна, тя засяга всички страни в Черноморския басейн

Илияна Йотова: Войната вече не е само между Русия и Украйна, тя засяга всички страни в Черноморския басейн

  • Преди 1 час
Маркус Гиздол след загубата от Монако: Заслужавахме поне точка

Маркус Гиздол след загубата от Монако: Заслужавахме поне точка

  • Преди 1 час
Опасна поща: Американски конгресмени и изборни секции получиха пликове със съмнителен прах

Опасна поща: Американски конгресмени и изборни секции получиха пликове със съмнителен прах

  • Преди 1 час
Марин Райков за Ива Михайлова: Няма как насилствено да бъде върната в Северна Македония

Марин Райков за Ива Михайлова: Няма как насилствено да бъде върната в Северна Македония

  • Преди 1 час