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Великобритания и Германия: Време е за повече, а не за по-малко санкции срещу Русия

Великобритания и Германия: Време е за повече, а не за по-малко санкции срещу Русия
АП/БТА

„Ние не променяме курса“, подчерта Вадефул, допълвайки, че Европа очаква същото поведение и от Вашингтон

Британският и германският министър на външните работи Ед Милибанд и Йохан Вадефул призоваха за допълнително затягане на санкциите срещу Москва заради войната в Украйна. Тяхната реакция идва непосредствено след като американският президент Доналд Тръмп обяви облекчаване на ограниченията върху руския дизел, предава Франс прес.

По време на изказване на Варшавския форум за сигурността германският външен министър каза, „че сега не е моментът за отслабване на режима на санкциите, а напротив, за неговото засилване“. Украйна и европейските ѝ партньори бяха сериозно изненадани от решението на Белия дом да отмени санкциите върху руското гориво като част от споразумение за снабдяване на пазара в САЩ.

За да запази икономическия натиск, вчера Европейският съюз официално добави близо 1600 нови руски физически и юридически лица в черния си списък. „Ние не променяме курса“, подчерта Вадефул, допълвайки, че Европа очаква същото поведение и от Вашингтон.

Британският първи дипломат Ед Милибанд приветства новите европейски мерки и настоя за „още по-строги санкции“, за да се изпрати правилният сигнал към Кремъл. Въпреки упреците към Тръмп за дизеловата сделка, съюзниците подкрепиха неговата инициатива за спиране на атаките срещу енергийния сектор. Русия системно разрушава украинската мрежа от началото на инвазията през февруари 2022 г., докато Киев отвръща с удари по руски петролни рафинерии.

„Нека приемем сериозно тази идея за енергийно примирие, повдигната от президента Тръмп“, призова Милибанд в полската столица. Той обаче настоя, че споразумението не трябва да се ограничава само до петролния сектор, а да се превърне в „широкообхватно енергийно примирие“.

Британският външен министър припомни думите на президента Володимир Зеленски, че Украйна има само една рафинерия, докато „само през миналата седмица станахме свидетели на 200 руски атаки срещу украинска енергийна инфраструктура“.

Милибанд изрази надежда, че съвместно с Тръмп ще успеят да накарат Владимир Путин да спазва тези договорености, като увери, че Зеленски вече е подкрепил идеята.

Германският му колега Вадефул също се обяви за пълно примирие, но предложи обхватът му да се разшири и върху ударите в Черно море.

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