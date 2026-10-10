Великобритания и Франция потвърдиха подкрепата си за Украйна

Великобритания ще продължи да подкрепя Украйна с военна и финансова помощ и да оказва натиск върху Русия чрез санкции.

Това заяви говорител на британското правителство след съобщението на американския президент Доналд Тръмп за договореност, свързана с доставките на руско дизелово гориво за САЩ и световните пазари, предаде Ройтерс.

„Ще продължим да работим в тясно сътрудничество с международните си партньори, за да гарантираме, че Украйна разполага с необходимата военна и финансова подкрепа, за да се защитава“, заяви говорителят. Той подчерта, че Лондон ще запази натиска върху Москва чрез санкционните мерки срещу Русия.

Междувременно Франция осъди руските атаки срещу цивилни граждани и инфраструктурни обекти в Украйна през последните дни, съобщи Франс прес, позовавайки се на изявление на френското Министерство на външните работи.

В позицията си Париж обърна специално внимание на нападенията срещу жилищна сграда в Прилуки и два автобуса в Краматорск в сряда и четвъртък. Според цитираното съобщение при тези атаки са загинали общо над 50 души.

Френското външно министерство потвърди и подкрепата на страната за Украйна в съпротивата ѝ срещу руската агресия. Париж заяви също, че ще продължи да подкрепя усилията за осигуряване на необходимите гаранции за сигурност на Украйна при постигането на мир.