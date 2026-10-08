Великобритания налага нови санкции срещу Русия

Великобритания обяви нов пакет от санкции срещу лица и компании, свързани с руския петролен сектор, военното производство и заобикалянето на ограниченията върху финансовите услуги, съобщи Ройтерс.

Сред новите мерки са санкции срещу 12 петролни танкера, които според британските власти са част от т.нар. руски сенчест флот – мрежа от кораби, използвани за транспортиране на руски петрол.

Лондон включва в санкционния списък и три криптоборси и две платежни платформи, за които има подозрения, че подпомагат Русия в заобикалянето на финансовите ограничения.

По данни на британското външно министерство две от санкционираните компании са обработвали или улеснявали трансакции чрез руската платформа за сенчесто банкиране А7.

Новите мерки обхващат още 17 физически и юридически лица, свързани с доставките на стоки с двойна употреба за Русия. Великобритания, САЩ и Европейският съюз определят част от тези продукти като ключови за руската военна промишленост.

Сред санкционираните са компании, които доставят металорежещи машини, електронни компоненти и материали, използвани при производството на ракети и безпилотни летателни апарати.