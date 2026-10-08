Франция към Великобритания: Върнете се в ЕС, когато пожелаете

Великобритания би могла отново да стане член на Европейския съюз, ако британското общество поиска това, заяви френският министър на икономиката и финансите Ролан Лескюр, след като британският премиер Анди Бърнам допусна възможността Лейбъристката партия да включи подобен ангажимент в бъдещата си предизборна програма, предадоха „Пи Ей мидия“ и ДПА.

В интервю за Би Би Си Лескюр подчерта, че решението за евентуално връщане на страната в ЕС е изцяло в ръцете на британците. По думите му обаче позицията на Франция е ясна – Обединеното кралство би било прието отново, ако избере да се върне.

„Британският народ взе решението за Брекзит и това, разбира се, е негово пълно право. Мога да им кажа само едно: върнете се, когато пожелаете“, заяви Лескюр.

Коментарът му дойде след изказване на Бърнам, с което британският премиер остави отворена възможността Лейбъристката партия да преразгледа отношението си към бъдещите отношения с ЕС.

По време на конгреса на Лейбъристката партия, на който той участва за първи път като премиер, Бърнам уточни, че не става дума за незабавно организиране на нов референдум за членството в ЕС. Според него преди това трябва да бъде постигнат политически консенсус относно отношенията между Великобритания и Брюксел.

Британският лидер все пак заяви, че ако в обществото се формира желание за повторно присъединяване към ЕС, той би могъл да поеме ангажимент за провеждането на референдум и да включи този въпрос в следващата предизборна програма на Лейбъристката партия.

Днес Бърнам предстои да разговаря с германския канцлер Фридрих Мерц. Очаква се основните теми на срещата да бъдат свързани с отбраната и сигурността.

Позицията на британския премиер за отношенията с ЕС получи положителна реакция от френския президент Еманюел Макрон и испанския министър-председател Педро Санчес. Санчес заяви, че би приветствал евентуалното завръщане на Великобритания в ЕС „с отворени обятия“.

В речта си пред партийния конгрес Бърнам определи Брекзит като решение, което е донесло „повече вреда, отколкото полза“. Той също така обеща Великобритания да представи конкретни предложения за бъдещото си сътрудничество с ЕС на планираната за ноември среща на върха между Лондон и Брюксел.

По-късно пред ITV News премиерът заяви, че европейският въпрос не може да бъде пренебрегнат, ако правителството иска да изготви реалистичен 10-годишен план за развитието на страната.

„Трябва да преценим къде сме ние, къде са те и да видим какъв е реалистичният и жизнеспособен подход във всички области, които споменахме, а след това да започнем диалог по този въпрос“, каза Бърнам.

Той добави, че според неговия „инстинкт“ за Великобритания би било по-добре да поддържа по-тесни отношения с ЕС, особено на фона на множеството заплахи, пред които е изправен светът.