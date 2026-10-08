Бърнам: Брекзит донесе повече вреди, отколкото ползи

Британският премиер Анди Бърнам заяви, че Брекзит е донесъл „повече вреди, отколкото ползи“, с което даде сигнал за възможна промяна в политиката на Великобритания към Европейския съюз, пише The Guardian.

Бърнам направи изявлението в първата си реч като лидер на Лейбъристката партия пред годишната конференция на формацията. С думите си той се дистанцира от ограниченията, поставени от предшественика му Киър Стармър, и намекна, че следващото правителство може да има по-широки възможности за преговори с Брюксел.

През следващите шест седмици Бърнам ще проучи обществените нагласи, преди да представи възможните варианти за бъдещите отношения на Великобритания с ЕС. Сред тях е и потенциалното повторно присъединяване на страната към 27-членния съюз.

Така наречените „червени линии“ на Стармър бяха заложени в предизборната програма на Лейбъристката партия през 2024 г. Те изключваха връщане към единния европейски пазар, митническия съюз и свободното движение на хора.

Тези ограничения значително стесняваха възможностите за по-тясно сближаване между Лондон и Брюксел. Бърнам вече даде да се разбере, че е готов да обсъжда по-широк спектър от варианти.

Сред възможностите са митнически съюз с ЕС, връщане към единния пазар по модел, сходен с този на Норвегия, както и пълно повторно присъединяване към Европейския съюз.

Според анализатора Жоел Реланд от мозъчния тръст UK in a Changing Europe позицията на Бърнам представлява значителна промяна спрямо досегашния подход на лейбъристите. По думите му преди партията е говорела за подобряване на действащото споразумение за Брекзит, докато сега се поставя под въпрос самият модел на отношенията с ЕС.

Икономическите последици от Брекзит са сред основните причини за промяната в политическия дебат. Различни оценки сочат, че напускането на единния пазар е довело до загуби, равняващи се на между 6% и 8% от британския БВП.

Реланд посочва и необходимостта правителството да финансира обещаните от Бърнам реформи в социалната система и други области. Според него по-тесните икономически връзки с ЕС могат да бъдат един от начините за стимулиране на растежа.

Опитът на правителството да подобри отношенията с Брюксел, започнат при Стармър през май 2025 г., продължава да се сблъсква с редица нерешени въпроси. Сред тях е спорът за таксите за студентите от ЕС във Великобритания, а планираната за 20 ноември среща на върха също остава под въпрос.

Лондон има по-слаба позиция при преговорите извън ЕС. През май Брюксел отхвърли британско предложение за участие в единния пазар само за стоки, без възстановяване на свободното движение на хора.

Дори при пълно реализиране на плана за подобряване на отношенията с ЕС ефектът върху британската икономика според оценките на правителството би бил ограничен до около 0,3% допълнителен БВП до 2040 г.

Промяната в позицията на Бърнам идва и на фона на променящите се обществени нагласи. Ново проучване показва, че почти половината британци подкрепят повторното присъединяване на страната към Европейския съюз.

Темата вече предизвика реакции и сред политическите опоненти на премиера. Лидерът на Reform UK Найджъл Фараж приветства факта, че Брекзит отново заема централно място в политическия дебат.

Консервативната партия също поставя икономическия растеж сред основните си приоритети, но позицията ѝ по отношение на бъдещите отношения с ЕС остава различна.

Бърнам все още не се е ангажирал с конкретен вариант, който Лейбъристката партия да предложи на следващите парламентарни избори. Решението ще бъде взето след оценка на обществените нагласи и възможните модели за бъдещите отношения между Великобритания и Европейския съюз.